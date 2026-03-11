Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil. La localidad malagueña vuelve a estar en el epicentro de los casos de narcotráfico. (Policía Nacional)

La Costa del Sol vive un nuevo episodio importante en la lucha contra el crimen organizado. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional vinculada a la mocromafia, deteniendo a cinco personas en Málaga e interviniendo 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento. La operación ‘Amazona’ continúa abierta con nuevas órdenes de detención internacionales.

La intervención se produjo tras una investigación coordinada entre las autoridades españolas y brasileñas, que logró desmantelar una red criminal con conexiones internacionales. Durante el registro en una nave industrial de Marbella, los agentes localizaron la sustancia estupefaciente dividida en paquetes y oculta en el interior de 1.000 sacos de cemento.

Cada saco estaba marcado para facilitar tanto la identificación como la extracción de la droga por parte de los miembros de la organización. La operación es una de las mayores intervenciones de cocaína en la región en lo que va del año. El cargamento retenido tenía como objetivo abastecer el mercado europeo, aprovechando rutas logísticas internacionales y empresas pantalla para dificultar la detección.

Conexión internacional desde Marbella

La investigación ha permitido identificar que la organización criminal empleaba una empresa pantalla con sede en Bremen (Alemania) para legitimar el transporte del cargamento. El entramado estaría liderado por un individuo con vínculos con la llamada mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái.

Estos grupos criminales se caracterizan por su estructura descentralizada y su capacidad para mover grandes volúmenes de droga a través de Europa, ha sido objeto de seguimiento por parte de agencias internacionales. Para recuperar la sustancia en territorio español, la red criminal desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania, quienes se encargaron de supervisar la descarga y el almacenamiento de la cocaína.

Operativo coordinado y la investigación

Tras el registro, las autoridades procedieron a la detención de cinco personas, la incautación de un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros en efectivo. Además, se han emitido órdenes internacionales de detención para localizar a otros dos implicados que permanecen en paradero desconocido. Entre los detenidos figuran ciudadanos de diferentes nacionalidades, lo que evidencia el carácter internacional de la red y la colaboración de individuos asentados en varios países europeos.

La operación, resultado de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de España y Brasil, se inscribe en una estrategia más amplia para combatir el tráfico internacional de drogas a través del puerto de Algeciras. El puerto se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de estupefacientes en Europa, lo que ha motivado un refuerzo de los controles, la inversión en nuevas tecnologías de inspección y el fortalecimiento de la colaboración transnacional con agencias extranjeras.

La investigación, que sigue abierta, busca esclarecer las dimensiones completas del entramado criminal y determinar el destino final de la sustancia incautada. Los responsables policiales no descartan nuevas detenciones dentro de esta operación, que ha puesto de relieve la sofisticación, alcance y capacidad logística de las grandes redes dedicadas al narcotráfico internacional, con España como punto fundamental.