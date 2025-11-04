Rubén Torres vuelve a los bomberos tras ganar ‘Supervivientes All Stars’: “Para mí es un hobby, lo haría gratis”

Entrevista a Rubén Torres, ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Rubén Torres se alzaba el pasado jueves como flamante ganador de la segunda edición de Supervivientes All Stars en Telecinco, un hito con el que el de Sabadell arregla sus cuentas pendientes con el formato tras quedar segundo en Supervivientes 2024. Este lunes, recién llegado de Honduras, el ganador ha hecho balance de su paso por el concurso junto a los finalistas, los presentadores y parte del equipo humano que ha hecho posible la edición más extrema de la historia debido a la época de huracanes en la que se ha desarrollado.

“Aún no me creo que haya ganado, que haya llegado hasta el final. Encima es la edición más dura de la historia. Para mí ha sido un orgullo total el reconocimiento del público a la hora de votarme y hacerme ganador, porque lo vivo de verdad y lo siento”, afirma en diálogo con Infobae España, subrayando la intensidad con la que experimenta cada momento en el concurso.

El recorrido de Torres en el programa no ha estado exento de desafíos previos. Haber quedado segundo en una edición anterior dejó una marca que, lejos de ser solo negativa, también le permitió valorar el trayecto. “Es una espinita que gusta, porque… Vale, sí, no gané el premio, pero quedé segundo encantadísimo”, explica el ganador, que recuerda que “venía de ser casi anónimo”, por lo que para él fue “un orgullo” recibir el respaldo para llegar hasta el final.

No obstante, reconoce que lo que más le dolió fue tener tan cerca un premio económico que habría cambiado su vida: “Llegas al final y ves el cheque de doscientos mil euros pasar por delante, pues entonces duele, porque dices: ‘Joder’. Y más en mi caso, que vengo de clase obrera”, explica a este medio.

Rubén Torres, ganador de 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Ahora que sí ha logrado hacerse con el cheque —en este caso de 50.000 euros—, Rubén Torres no se plantea cambiar su vida. De hecho, revela que este mismo martes volverá al Cuerpo de Bomberos de Barcelona para cubrir una guardia: “No hay descanso. Primero, porque me toca trabajar, es lo que hay. Y segundo, porque es que lo disfruto. Para mí ser bombero es un hobby, iría totalmente gratis porque me encanta”, apunta a Infobae España, dejando claro que su vocación como bombero trasciende lo laboral y forma parte esencial de su identidad.

La inmediatez de su regreso a la rutina es para él motivo de satisfacción: “Voy con muchísimas ganas de ver a mis compañeros, y con suerte puedo hacer algún servicio en el que me sienta otra vez realizado y vuelvo a coger esa rutina de bomberos que lo disfruto y me llena el corazón”, comenta.

“No iría a ‘La isla de las tentaciones’ con Laura”

El desgaste físico de la experiencia en Honduras ha sido considerable, aunque Torres se muestra optimista respecto a su recuperación. “Ha sido más corta, pero te podría decir que ha sido tan dura o más que una edición larga”, detalla el catalán. Tras el regreso y la recuperación de su alimentación, percibe una mejoría notable: “Ahora que he comido bastante, me noto que vuelvo a tener esa energía y que no voy arrastrando los pies. Así que yo creo que me voy a recuperar más rápido físicamente que de las cejas, la verdad”, ha bromeado.

Rubén Torres ha ganado 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

En cuanto al destino del premio, Torres tiene claras sus prioridades y asegura que tendrá un detalle con su pareja, Laura Cantizano: “Sí o sí, le tengo que hacer un regalo por haberme ayudado tanto y haberme defendido tan bien”, dice sobre ella. Entre sus planes inmediatos figuran un viaje juntos, una cena con amigos y la intención de ahorrar para adquirir una vivienda.

Tras pasar por formatos como Falso amor o La isla de las tentaciones, donde puso a prueba las relaciones de otras parejas con su atractivo físico y sus dotes para la conquista, ahora Torres descarta de forma rotunda participar en Tentaciones junto a su actual pareja: “No podría ir. (…) No lo necesito y no veo esa necesidad de sentir si es real o no mi amor, porque siento que tanto por su parte como por la mía es de verdad”, concluye.