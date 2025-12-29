España

Tragedia en la cena de Nochebuena: la muerte fulminante de madre e hija por una intoxicación alimentaria deja a un pueblo en shock

Dos miembros de una familia han perdido la vida tras un repentino empeoramiento de su estado de salud. El municipio ha suspendido todos los eventos festivos

Las mejores papas navideñas para
Las mejores papas navideñas para la cena de Nochebuena. (Foto: Imagen ilustrativa)

La muerte fulminante de una madre y su hija de quince años tras la cena familiar de Nochebuena por una aparente intoxicación alimentaria ha conmocionado a la pequeña comunidad de poco más de 1.000 habitantes de Pietracatella, en la región de Molise (Italia).

Ambas fallecieron en el hospital menos de un día después de manifestar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria, presuntamente causada por el consumo de productos en mal estado durante las celebraciones navideñas. A la espera de la autopsia, ya se ha abierto una investigación judicial y sanitaria para esclarecer los hechos y la respuesta médica aplicada.

Lo cierto es que, según explica la cadena pública Radiotelevisione Italiana RAI, el resto de los miembros de la familia también han resultado afectados. El padre, Gianni Di Vita, exalcalde del pueblo y asesor fiscal local, permanece ingresado en estado grave en el hospital Spallanzani de Roma. La otra hija, mayor de edad, se encuentra estable, igualmente en observación en la capital italiana por precaución, pues según las primeras informaciones, no participó en el mismo banquete o no consumió los mismos alimentos sospechosos, lo que ha evitado que desarrollara los síntomas graves de sus familiares.

Las primeras hipótesis de las autoridades sanitarias apuntan a una intoxicación aguda por consumo de pescado, setas u otros alimentos potencialmente en mal estado ingeridos durante las festividades. Los equipos médicos del hospital Cardarelli de Campobasso han señalado que las víctimas sufrieron una hepatitis que desembocó rápidamente en una insuficiencia multiorgánica. Los médicos consultados por la cadena han indicado que comenzaron a mostrar síntomas después de la cena y la rápida sucesión de fallo hepático y multiorgánico fue “insólita”.

Estas primeras conclusiones han motivado la apertura inmediata de investigaciones judiciales y sanitarias, así como la realización de autopsias y el decomiso de los alimentos presentes en la vivienda familiar.

Mensaje de pésame del Comune
Mensaje de pésame del Comune di Pietracatella

Mientras, los vecinos, consternados por el suceso, ha suspendido todos los eventos navideños en señal de duelo. Numerosos residentes, incluido el párroco, se han acercado a acompañar al padre y a la hermana superviviente, mientras surgen críticas sobre la atención recibida en los hospitales.

“Estamos muy cerca de todos vosotros y compartimentos vuestro sufrimiento. Ante una perdida tan dolorosa, las palabras son siempre insuficientes, pero queremos que sepáis que no estáis solos, el pueblo entero está con vosotros”, se lee en la página de Facebook del Ayuntamiento.

Respuesta hospitalaria

La primera en manifestar síntomas fue la hija, Sara Di Vita, estudiante de instituto de humanidades clásicas y con quince años de edad. Fue atendida inicialmente en el hospital Cardarelli, donde los médicos decidieron darle el alta y regresó a casa. Debido a la persistencia y agravamiento del malestar, tanto ella como su madre, Antonella Di Ielsi, acudieron de nuevo al servicio de urgencias; tras esta segunda visita, la joven fue ingresada de manera urgente.

El responsable del Servicio de Cuidados Intensivos, Vincenzo Cuzzone, ha explicado que “la evolución clínica ha sido muy rara y muy rápida pese a los tratamientos intensivos”. Posteriormente, la salud de Sara Di Vita empeoró drásticamente, falleciendo por insuficiencia multiorgánica en torno a las 23:00 horas. Dadas las similitudes en el cuadro clínico, los facultativos ingresaron de inmediato a la madre, cuya situación también se agravó rápidamente y desembocó en su muerte. Cuzzone ha afirmado que “los cuadros clínicos han evolucionado de manera verdaderamente rara y han llevado al fallecimiento rápidamente a pesar de las medidas de soporte intensivo”.

El padre fue hospitalizado en el centro de Campobasso antes de ser trasladado a Roma para un control especializado debido a la sintomatología. La hija mayor, por precaución, permanece bajo observación, aunque en ningún momento ha desarrollado síntomas, ya que no habría consumido los mismos alimentos. Los médicos han reconocido la dificultad de identificar con exactitud el alimento causante, especialmente en días festivos donde son habituales los grandes banquetes familiares.

