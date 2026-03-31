España

Muere Juan Maeso, el anestesista condenado a 1.933 años de prisión por contagiar la hepatits C a más de 200 pacientes

El caso salió a la luz en 1998 y provocó un brote masivo de hepatitis C

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El anestesista Juan Maeso en imagen de archivo.
El anestesista Juan Maeso en imagen de archivo. (Europa Press)

El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por provocar un brote masivo de hepatitis C en Valencia, ha muerto este lunes en un hospital. Ha sido su abogado, Miguel Ferrer, quien ha dado la información, según cuenta EFE.

El caso de Maeso se remonta a 1998, año en el que comenzó a detectarse un número inusual de infecciones de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, uno público y tres privados. Las investigaciones confirmaron que el foco del brote había sido el anestesista, portador del virus. En total, 275 pacientes se vieron afectados.

Maeso fue condenado a 1.933 años de prisión, de los que pasó 15 encerrado. En marzo de 2023, salió en libertad condicional debido a su delicado estado de salud, que se ha ido agravando hasta su fallecimiento, este lunes.

Se inyectaba parte de la anestesia antes de operar

El macrojuicio contra Maeso comenzó en septiembre de 2005. Dada la magnitud del sumario, de más de 22.000 folios, fue necesario habilitar una sala especial en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En total, participaron 153 abogados, 114 procuradores y más de 600 testigos entre afectados, médicos, directivos de los diferentes hospitales y cargos del Gobierno valenciano.

Maeso había la “fuente única” del contagio en los 275 casos, según demostraron los peritos expertos en genética que participaron en la investigación. . El médico se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que luego administraría a los pacientes, utilizando la misma aguja, lo que permitió la transmisión de la enfermedad.

Tras 17 meses de juicio, Maeso fue condenado por la Audiencia de Valencia en 2007 a 1.933 años de prisión. La Generalitat, por su parte, indemnizó con más de 20 millones de euros a los afectados, como responsable civil subsidiaria.

*Noticia en ampliación.

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