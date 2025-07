España, a 50.000 casos de eliminar la hepatitis C: “Representará un gran hito en salud pública”

España podría convertirse en el primer país en eliminar la hepatitis C. (Canva)

Con menos de 55.000 casos registrados, España está a un paso de convertirse en el primer país del mundo en eliminar la hepatitis C, un “logro histórico” según la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). España tiene al alcance de la mano adelantar el objetivo de eliminar la hepatitis C propuesto por la OMS para 2030”, ha valorado la AEHVE en un comunicado, en el que anima a las autoridades sanitarias a acelerar los últimos esfuerzos para conseguirlo.

La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por una infección vírica. Se transmite a través del contacto con sangre infectada por el virus de la hepatitis C, lo que puede suceder al compartir agujas o jeringuillas, durante procedimientos médicos poco seguros o a través de prácticas sexuales en las que hay exposición a sangre. No se dispone de vacuna para esta infección, pero más del 95% de los casos son tratables con medicamentos antivirales.

En 2015, España puso en marcha el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (PEAHC), con el que se pasó de detectar unos 900 casos anuales a 2.800 en el año 2023. En una década, “nuestro país ha tratado y curado en una década a más de 172.400 personas, lo que le ha permitido bajar la prevalencia hasta apenas el 0,14% de la población, menos de 55.000 casos”, ha subrayado la AEHVE en un comunicado, en el que ha reconocido el “esfuerzo común de Gobierno Central y comunidades autónomas”.

“Estos datos sitúan a España a las puertas de ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la hepatitis C, lo que representará un gran hito en salud pública, pues sería la primera vez en la historia de la Medicina que en algo más de tres décadas se asiste al descubrimiento y eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna”, han subrayado.

Atención a los grupos vulnerables

La hepatitis C “es un gran problema de salud por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios”, señala la AEHVE. Aunque un 30% de las personas elimina el virus de forma espontánea en un plazo de 6 meses, el 70% restante sufre una infección crónica, que les enfrenta a patologías más graves como la cirrosis, la enfermedad hepática terminal y el cáncer de hígado. Es la primera indicación de trasplante hepático y la primera causa de mortalidad infecciosa, doblando la producida por el VIH.

Pese a que se calcula que en España la padecen unas 50.000 personas, se estima que “hay 13.000 aún sin diagnosticar” y 30.000 que, pese a ser conocidos, “no llegaron a iniciar el tratamiento antiviral o lo iniciaron y no lo completaron”, lamenta la AEHVE.

Actualmente, España ha logrado reducir la incidencia de la hepatitis C por debajo del 1%, pero para alcanzar los objetivos de la OMS, es necesario reducir la prevalencia en poblaciones vulnerables, como por ejemplo en los consumidores de drogas (con una prevalencia del 12,5%) o usuarios de chemsex (14,4%).