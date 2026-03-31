España

La Aemet prevé la llegada de una “gran cantidad de polvo en suspensión” que va a dejar calima desde la costa hasta las cumbres en Canarias

Las mayores concentraciones se esperan entre las 12 y las 15 horas de este martes en las islas orientales y entre las 15 y las 18 en las occidentales

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Un avión despega en el aeropuerto de Fuerteventura con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura. (Europa Press)
Un avión despega en el aeropuerto de Fuerteventura con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura. (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de “gran cantidad de polvo en suspensión” que va a provocar “un importante episodio de calima en Canarias”. A través de su cuenta de X, el organismo detalla que afectará a todo el archipiélago, desde la costa a las cumbres, hasta el miércoles incluido. “La calima reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire”, recuerdan.

Desde antes del mediodía, la masa de polvo cubre una parte importante de las islas. No obstante, la Aemet detalla que las mayores concentraciones de calima se esperan entre las 12 y las 15 horas de este martes en las islas orientales y entre las 15 y las 18 horas en las occidentales. Todas las islas están en nivel de aviso amarillo (riesgo bajo) por este fenómeno que reduce la visibilidad a tres kilómetros. La alerta permanecerá activa, al menos y según la actual previsión, hasta las primeras horas de la noche del miércoles. Entre el jueves y el viernes, se recuperará un régimen de vientos alisios que permitirá que la calima se vaya retirando.

El Gobierno canario recomienda a las personas más sensibles extremar las precauciones

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, y ante la previsión de presencia de calima para los próximos días, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

Las personas más sensibles son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas fumadoras y quienes presentan enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, así como aquellas que trabajan en el exterior. No obstante, el organismo añade que “todas las personas tienen riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima”.

El impacto directo de la calima en la salud puede manifestarse con “síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos”, pero también existe la posibilidad de agravamiento en quienes padecen afecciones previas, ya que las partículas “pueden desencadenar crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o agravar y empeorar el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias o del corazón”. El riesgo abarca, además, la “probabilidad de infecciones respiratorias del tracto superior o inferior”, según detalla la entidad sanitaria.

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar complicaciones: evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre, permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas, realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos, mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual, no realizar ejercicios físicos en el exterior, prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades y, en caso de empeorar los síntomas respiratorios, llamar al 112.

También recomiendan realizar un seguimiento frecuente de la información oficial que proporcionan las autoridades acerca de la calidad del aire”, así como consultar el “índice de calidad del aire (ICA)” para cada zona a través de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias.

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