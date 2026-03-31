Isabel Pantoja podría haber evadido millones de euros llevando efectivo a Gibraltar: “Se podía llevar 10 o 15 millones de euros”

Isabel Pantoja, 2024. (EUROPA PRESS).

La emisión del programa El precio de... ha sacudido los cimientos de todo lo que rodea a la finca Cantora y a su propietaria, Isabel Pantoja. Lo que en un principio parecía una operación inmobiliaria destinada a aliviar una deuda millonaria ha derivado en un relato mucho más complejo, marcado por testimonios que apuntan a una gestión económica rodeada de sombras.

El programa, presentado por Santi Acosta, ha reconstruido el proceso de venta de la histórica propiedad heredada de Paquirri, al tiempo que ha dado voz a antiguos colaboradores del entorno de la artista. Entre ellos han destacado las intervenciones de Begoña Gutiérrez, Pepi Valladares y, especialmente, Carlos Corbacho, cuyo testimonio ha resultado determinante para comprender la dimensión del caso.

En exclusiva, la exmáganer de Isabel Pantoja y agente de Kiko Rivera, Begoña Gutiérrez, reveló que el DJ había decidido mantener en un “impás” la venta de la finca a un empresario libanés tras el acercamiento ocurrido con su madre. Sin embargo, tras los cimientos de Cantora se escondían muchos otros detalles que resquebrajan la reputación de la tonadillera.

Según el relato de Corbacho, la forma en la que la sevillana percibía sus ingresos durante décadas se alejaba de los cauces habituales y/o legales. El exempleado aseguró que, al menos desde principios de los años noventa, gran parte de los pagos por actuaciones se realizaban en metálico: “Iban a la taquilla, recogían el dinero, lo contaban y se subía. Ella mandaba una factura de doce mil euros y el resto se hacía en efectivo y se llevaba al hotel y luego a la casa de Tere Pollo. Solo se facturaban doce mil euros”.

Programa 'El precio de...' (MEDIASET ESPAÑA).

De acuerdo con su versión, únicamente una pequeña parte del caché se reflejaba en facturas oficiales, mientras que el resto se gestionaba fuera de esos registros. “Entonces se preparaba y se miraba cuánta cantidad se podía introducir, cuánta cantidad se tenía que quedar ella para hacer gasto, para gasto de colegios, de la finca, pagarle a Pepi… Sacábamos la máquina del coche, nos tomábamos un café y empezábamos a contar billetes y hacer fajos”, compartió Corbacho.

‘Escapadas’ a Gibraltar

Una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con los desplazamientos a Gibraltar. Según el testimonio, estos viajes eran frecuentes y formaban parte de una dinámica habitual dentro del círculo de confianza de la cantante. “Yo apenas tenía 18 años cuando comencé a llevar dinero a Gibraltar de Isabel Pantoja”, explicó Corbacho en el programa.

Una vez en Gibraltar, el efectivo se ingresaba en entidades bancarias, concretamente en cuentas que, siempre según estas declaraciones, no estaban directamente a nombre de la artista, sino de personas de su entorno más cercano. “Se pagaban todos en efectivo, cuando había una cantidad elevada entrábamos a Gibraltar y se cambiaban en libras esterlinas. Se podía llevar 10, 15 millones de euros”, afirmó.

Programa 'El precio de...' (MEDIASET ESPAÑA).

Cantora como caja fuerte

El programa también ha puesto el foco en la finca Cantora como epicentro de esta actividad. De acuerdo con los testimonios, el volumen de dinero en efectivo que se manejaba era tal que se almacenaba en múltiples rincones de la propiedad. Armarios, maletas, bolsos e incluso espacios menos convencionales habrían servido como escondite para grandes sumas.

De hecho, Pepi Valladares, extrabajadora de la finca, recordó el día en el que la cantante fue detenida para ser investigada: “Isabel estaba en pijama y mientras la vestía me hizo un gesto, como que cogiera algo del armario. Entonces, ella se baja con la mujer policía y yo me quedo arriba. Abro el armario y hay un bolso de Loewe camel en el que tiene el dinero”.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

En este contexto, también aparece el nombre de Julián Muñoz, cuya relación con la artista y posterior implicación en casos judiciales ya fue ampliamente conocida. Según Corbacho: “Se coge el dinero de la cabriola de Villamanrique, ahí estaba todo el dinero de Julián Muñoz. Allí había justamente cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil euros. En dos bolsas de color negro. Eso se lo sacamos Teresa Pollo y yo. Los cogimos de una, de la parte de atrás donde estaban las literas. En ese momento yo le digo: ‘Tere, como vamos con todo esto, que nos van a parar.’ ‘Tú tira, tira para adelante, tira para adelante’, me decía Tere”.