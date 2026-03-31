Begoña Gutiérrez, exmánager de Isabel Pantoja, afirma que Kiko Rivera ha paralizado la venta de Cantora: “Es moroso de un millón cien mil euros”

Begoña Gutiérrez en 'El precio de...' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras muchos años de idas y venidas, cuando todo parecía haberse solucionado para Isabel Pantoja, el futuro de Cantora vuelve a quedar en el aire. La histórica finca de Paquirri se encontraba en pleno proceso de cambio de manos, pero un giro de última hora ha frenado una operación que llevaba años gestándose en la sombra.

En el centro de esta historia se sitúa Kiko Rivera, copropietario de la finca y pieza clave en unas negociaciones que parecían prácticamente cerradas. Sin embargo, el reciente acercamiento con su madre, producido entre febrero y marzo de 2026, ha modificado por completo el rumbo de los acontecimientos.

Según ha comunicado Begoña Gutiérrez, exmánager de la cantante y gestora de la venta para su hijo, en el especial de Telecinco de este lunes de ‘El precio de…’, la operación para desprenderse de parte de Cantora estaba ya muy avanzada. Incluso se había llegado a un acuerdo con un comprador interesado en hacerse con la propiedad mediante una fórmula que implicaba la adquisición del crédito asociado a la finca. Todo estaba listo para ejecutarse, a falta únicamente de la aprobación final de Rivera.

No obstante, ese último paso todavía no ha llegado a buen puerto. La negociación se encuentra ahora en lo que las fuentes describen como un “impás”, una pausa que ha generado incertidumbre tanto en el entorno empresarial como en el mediático. “Ahora estamos en un impás. Kiko dice que se ha reconciliado con su madre y parece que no está interesado en vender. Lleva una semana diciéndole a su abogado y a mí, que se tiene que tomar unos días para reflexionar sobre la reconciliación de su madre“, ha asegurado Gutiérrez, dejando claro que el motivo de esta paralización es el acercamiento entre ambos.

Begoña Gutiérrez en 'El precio de...' (MEDIASET ESPAÑA).

Una operación discreta iniciada años atrás

El origen de esta historia se remonta a 2023, cuando Rivera le habría manifestado su intención de vender su parte de Cantora: "En su cumpleaños, incluso delante de Irene, me dice que quiere vender, que busque vendedores“. A partir de ese momento, se iniciaron contactos discretos para localizar posibles inversores. Pero no sería hasta 2025 cuando apareció un interesado dispuesto a asumir la operación. La fórmula planteada incluía la compra del crédito bancario vinculado a la finca, lo que permitiría al nuevo propietario hacerse con el control de la posesión sin necesidad de una firma conjunta por parte de todos los titulares.

"Mi cliente compraba el crédito por parte de la entidad bancaria y le pagaba una cantidad acordada y la posesión de la finca a Kiko", ha explicado la máganer, afirmando que se trataba de una compensación económica de 300.000 euros para el DJ. “La operación se culmina en junio de 2025 y se firma el 11 de febrero en Marbella”, ha compartido Guitiérrez. Sin embargo, ha criticado el poder de la tonadillera en su hijo: “Es una operación congelada por su madre, que es una lianta“.

Según las declaraciones de Gutiérrez, Rivera ha optado por tomarse un tiempo para reflexionar tras retomar el contacto con su madre. Este cambio de postura ha dejado en el aire una operación que, hasta hace poco, parecía irreversible. No obstante, las consecuencias para él podrían ser millonarias: “Lo ha dejado de moroso con un millón cien mil euros, respondiendo con su parte de Cantora. Kiko en ese momento no es deudor, es avalista de su madre”.

Begoña Gutiérrez en 'El precio de...' (MEDIASET ESPAÑA).

Un comprador en la sombra

El posible comprador, cuya identidad no ha trascendido, ha sido descrito como un empresario con amplia experiencia y capacidad económica suficiente para afrontar la operación. “En junio de 2025 aparece un empresario libanés con nacionalidad francesa, que es quien hace el encargo de la compra del crédito de Cantora a KutxaBank, firmando un acuerdo con Kiko Rivera”, ha explicado la agente. Su interés no se limitaría a la vivienda principal, sino también a los terrenos que rodean la finca, considerados de gran valor estratégico.

Entre los planes que se han puesto sobre la mesa figura el desarrollo de un proyecto agrícola, concretamente una plantación de pistachos. Este cultivo ha experimentado un crecimiento notable en España en los últimos años, impulsado por lo que algunos denominan la “revolución verde” del sector agrario. "Mi cliente lo que tiene que hacer es un exorcismo, una limpieza. Va a hacer su vida, una plantación de pistachos, que es su ilusión. Espero que no me niegue, les he hecho un favor de quitarles la deuda", ha compartido Gutiérrez en ‘El precio de…’.