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El lado más íntimo de Jordi Cruz: su matrimonio con Rebecca Lima, sus negocios de éxito y su hogar en Barcelona

El chef del restaurante ABaC ha construido una vida personal de ensueño tras su matrimonio en 2024

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El chef Jordi Cruz en una imagen de archivo (Europa Press)
El chef Jordi Cruz en una imagen de archivo (Europa Press)

El éxito profesional de Jordi Cruz es incuestionable, pero hay una faceta menos visible que, en los últimos años, ha cobrado un protagonismo absoluto: su vida personal. A sus 47 años, el cocinero catalán atraviesa una etapa especialmente plena, marcada por la estabilidad familiar, la paternidad y una forma distinta de entender el trabajo y el futuro.

Al frente del prestigioso restaurante ABaC, distinguido con tres estrellas Michelin, y consolidado como uno de los rostros más populares de MasterChef, Cruz ha sabido construir una carrera sólida tanto dentro como fuera de los fogones. A su trayectoria gastronómica se suma una fuerte presencia en redes sociales, donde supera ampliamente el millón de seguidores. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, hay un cambio de prioridades que define su momento actual.

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz (Europa Press)
Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz (Europa Press)

Ese giro tiene nombre propio: familia. Su relación con Rebecca Lima, con quien se casó en 2024, ha sido clave en esta transformación. Juntos han formado una familia con la llegada de sus dos hijos, Noah y el pequeño Nico, cuyo nacimiento fue compartido con emoción por el chef en sus redes sociales. La imagen, sencilla pero significativa, mostraba a la pareja sonriente, celebrando una nueva etapa vital.

La elección de los nombres de sus hijos refleja también una sensibilidad especial. Mientras Noah, de origen hebreo, evoca calma y consuelo, Nico —diminutivo de Nicolás— remite a la idea de “victoria del pueblo”. Dos conceptos distintos que, sin embargo, encajan con la filosofía que Cruz quiere transmitirles: crecer con valores propios y construir su camino sin depender de privilegios.

04/12/2022 El chef Jordi Cruz y Rebecca Lima EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
04/12/2022 El chef Jordi Cruz y Rebecca Lima EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

“No quiero dejarles mucho dinero a mis hijos”

Precisamente, esa visión sobre la educación y el futuro de sus hijos es uno de los aspectos que más sorprende siempre en sus declaraciones. En el pódcast Se me antoja, el chef dejó clara su postura sobre la herencia económica: “No quiero dejarles mucho dinero a mis hijos porque me lo voy a gastar yo. Lo que no voy a hacer es currar para meter pasta en el saco y que luego se lo gaste mi hijo”.

Pero si hay algo que ha cambiado profundamente su manera de ver la vida, es la conciliación. Durante años, el chef asumió jornadas interminables como parte natural del oficio. Sin embargo, la llegada de sus hijos le obligó a replantearse ese modelo. Hoy, su prioridad es encontrar equilibrio entre su exigente carrera y su papel como padre: “Les quiero ver crecer, enseñarles desde mi prisma qué les puede hacer daño y qué les puede ayudar a aprender”, afirmó en el pódcast.

Jordi Cruz y Rebecca Lima en una imagen de redes sociales. (instagram.com/rebeccalimap)
Jordi Cruz y Rebecca Lima en una imagen de redes sociales. (instagram.com/rebeccalimap)

Un patrimonio envidiable

En paralelo, su vida profesional continúa en lo más alto. Además de ABaC, Cruz gestiona otros proyectos gastronómicos en Barcelona como Àngle, Atempo o Ten’s Tapas, sumando un total de seis estrellas Michelin. Esta cifra lo sitúa entre los chefs más destacados del panorama nacional, consolidando un imperio culinario que combina alta cocina y propuestas más accesibles.

Su popularidad, sin embargo, se disparó con su llegada a MasterChef en 2013. Desde entonces, su imagen se ha convertido en habitual en la televisión, donde ha logrado conectar con varias generaciones. A esto se suma su creciente actividad en redes sociales, donde ha encontrado una vía para acercarse a un público más joven.

En su hogar en Barcelona, diseñado con un estilo contemporáneo y funcional, esa dualidad entre lo profesional y lo personal se hace evidente. La vivienda, un moderno chalet situado en una zona elevada de Barcelona, cuenta con dos cocinas: una más doméstica, pensada para el día a día, y otra de carácter técnico, donde el chef puede experimentar y trabajar. Un equilibrio que simboliza perfectamente su vida actual.

Casa de Jordi Cruz (RTVE).
Casa de Jordi Cruz (RTVE).

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