La moderna casa de Jordi Cruz en Barcelona: dos cocinas, estética minimalista y tonos cálidos

Casa de Jordi Cruz (RTVE).

Este lunes 30 de marzo, MasterChef estrena su 14º edición con la incorporación de Delicious Martha al jurado tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera. A pesar de llevar a sus espaldas tantas temporadas, -39 junto con celebrities, junior y abuelos-, tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz aseguran seguir tan encantados como el primer día. Este último, además, ha sabido adentrarse en el mundo de las redes sociales y conectar con las nuevas generaciones gracias a sus videos virales.

Pero la trayectoria de Jordi Cruz no se construyó de la noche a la mañana. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión, el chef catalán ya había demostrado un talento precoz entre fogones. Sus primeros pasos los dio siendo apenas un adolescente en el restaurante Estany Clar, situado entre las localidades de Serchs y Berga. Allí comenzó a forjar una carrera que dio un salto decisivo en 2004, cuando, con solo 26 años, consiguió su primera estrella Michelin, un reconocimiento que lo situó como uno de los cocineros más jóvenes en lograrlo en España.

Jordi Cruz y Rebecca Lima junto a uno de sus hijos. (Instagram @rebeccalimap)

Sin embargo, su popularidad masiva llegó años después, en 2013, cuando apareció por primera vez como jurado en MasterChef. A partir de ese momento, su imagen se volvió habitual en los hogares españoles, consolidándose como una figura mediática sin abandonar su exigente carrera gastronómica.

En el plano personal, el chef también está viviendo una etapa especialmente dulce. Tras varios años de relación con la arquitecta y empresaria Rebecca Lima, la pareja, que se casó en el verano de 2024, tiene dos hijos en común. Además, residen en un moderno chalet situado en una zona elevada de Barcelona. Se trata de una vivienda que Jordi ya habitaba antes de conocer a Rebecca, pero que con el tiempo se transformó para adaptarse a la nueva etapa que comparten. La casa, distribuida en dos plantas, destaca por su estilo contemporáneo y una decoración basada en líneas limpias y tonos neutros.

Casa de Jordi Cruz (INSTAGRAM).

Uno de los espacios más representativos es el salón, amplio y luminoso, donde predominaban los colores suaves y una estética minimalista. Dos sofás de líneas rectas, acompañados de cojines en tonos tierra, marcan el centro de la estancia, mientras que una mesa de cristal aporta ligereza visual. La distribución abierta permite conectar este espacio con una de las cocinas y con el resto de la vivienda, creando una sensación de continuidad.

Pero si hay un elemento que define la casa es, sin duda, la presencia de dos cocinas. Esta dualidad reflejaba perfectamente la vida del chef, dividida entre lo profesional y lo familiar. Por un lado, se encuentra la cocina de uso diario, integrada en la planta principal. Un espacio acogedor, con influencia nórdica, donde predominan la madera clara, los muebles funcionales y la luz natural. Allí transcurre gran parte de la vida cotidiana, desde desayunos tranquilos hasta momentos en familia.

Casa de Jordi Cruz (RTVE).

En contraste, la segunda cocina tenía un carácter mucho más técnico. Diseñada con una estética industrial, cuenta con superficies amplias, mobiliario oscuro y encimeras de materiales resistentes como el acero inoxidable o la piedra. Su distribución en paralelo facilita el trabajo, replicando el ambiente de una cocina profesional. Este espacio no solo sirve para experimentar con nuevas recetas, sino también como escenario para grabaciones y contenidos gastronómicos.

La vivienda también cuenta con zonas más íntimas que siguen la misma línea estética. El dormitorio principal transmite calma, con un cabecero de madera y una decoración sencilla pero elegante. Por su parte, la habitación del pequeño Noah destaca por su estilo cálido y natural, con tonos beige, madera clara y mobiliario de líneas suaves que aportaban sensación de confort.

Casa de Jordi Cruz (INSTAGRAM).

En el exterior, la terraza se convierte en uno de los rincones más especiales. Amplia y cuidada, está pensada para disfrutar del aire libre y de las vistas sobre la ciudad. Una mesa preparada para comidas al aire libre, acompañada de iluminación cálida y plantas, creaba un ambiente íntimo y acogedor.

Casa de Jordi Cruz (RTVE).