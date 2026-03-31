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Avalancha de plátanos: el error que ha convertido un supermercado en un banco solidario de alimentos

El pedido no se pudo devolver debido a las condiciones meteorológicas adversas

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Varios racimos de plátanos. (Imagen de archivo)
Varios racimos de plátanos. (Imagen de archivo)

Un error en la gestión de pedidos desencadenó una situación inusual en Kirkwall, capital del archipiélago de Islas Orcadas (Escocia). El supermercado Tesco recibió por equivocación 38.000 plátanos, cuando el pedido original era de apenas 380 kilos, equivalentes a unas 3.200 unidades.

La confusión surgió al tramitar el pedido, ya que el sistema registró una solicitud de 380 cajas mayoristas, cada una con cerca de 100 plátanos, en vez de la cantidad en peso. El resultado: una entrega que multiplicó por más de diez la cantidad habitual, alterando la logística del establecimiento. Según el censo local, Kirkwall tiene alrededor de 7.300 habitantes; es decir, el pedido multiplicó por cinco a la población de la isla.

Es más, en las Islas Orcadas, los retrasos logísticos por condiciones meteorológicas pueden generar desde escasez hasta acumulaciones inesperadas de productos. En este caso, el excedente de fruta no pudo devolverse al continente debido a los fuertes vientos que bloquearon temporalmente los ferris, dejando las 380 cajas de plátanos varadas sin opción de retorno inmediato.

Obstáculos logísticos ante el aislamiento insular

Habitualmente, un excedente de estas características se reexpide en el siguiente transporte disponible. Sin embargo, la dependencia de las conexiones marítimas quedó evidenciada por la imposibilidad de devolver la mercancía, lo que forzó a Tesco a buscar soluciones alternativas para evitar el desperdicio.

Así, el supermercado activó un plan de redistribución local. Un portavoz de la cadena informó a UCV Radio: “Debido al alto pedido de bananas para nuestro hipermercado de Kirkwall, los trabajadores están invitando a escuelas locales y grupos comunitarios a recolectar la fruta para su redistribución local”.

Paula Clarke, responsable de iniciativas comunitarias, coordinó la entrega a través de redes sociales. La convocatoria obtuvo una respuesta inmediata: escuelas, clubes deportivos y asociaciones vecinales acudieron a recoger cajas de plátanos de manera gratuita.

Cajas de plátanos. (EFE/ Aduanas Francesas)
Cajas de plátanos. (EFE/ Aduanas Francesas)

Estrategias comunitarias para evitar el desperdicio

La operación se amplió a otras islas del archipiélago, incluidas las más remotas, lo que extendió el alcance de la distribución. No obstante, la rápida maduración de los plátanos, que se conservan hasta una semana a temperatura ambiente o 15 días refrigerados, hizo necesario actuar con rapidez. Entre las soluciones propuestas por los residentes destacan la elaboración de pan de plátano, su uso en comedores escolares y la congelación para su consumo más adelante. Profesores y responsables educativos informaron que ya habían integrado la fruta en menús y actividades escolares.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Antecedentes de errores logísticos en la región

No es la primera vez que una equivocación en el abastecimiento genera una operación comunitaria en las Orcadas. Hace dos años, una tienda en la isla de Sanday recibió por error cientos de huevos de Pascua adicionales, que se distribuyeron con fines benéficos.

Adaptación y cooperación ante situaciones excepcionales

Lejos de convertirse en un problema, la inusual llegada de plátanos ha evidenciado la capacidad de adaptación de las comunidades insulares. La combinación de un error administrativo y condiciones meteorológicas adversas derivó en una operación de cooperación vecinal que logró transformar un excedente masivo en un beneficio colectivo.

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