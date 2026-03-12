Venezuela

María Corina Machado afirmó que regresará a Venezuela “en el contexto de un gran acuerdo nacional”

La líder opositora, quien evitó hablar de fechas para su retorno, subrayó que “la historia y la justicia juzgarán los errores o los actos que cada uno ha cometido”

María Corina Machado dijo que va a regresar a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado afirmó este jueves en Santiago de Chile que regresará a Venezuela en el marco de un gran acuerdo nacional, resaltando que el futuro gobierno deberá incluir y respetar a todos los ciudadanos, sin distinción de afiliación política.

Yo voy a regresar a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional. Esto no se trata de un sector o de un partido. Esto se trata de que nosotros tendremos un gobierno para todos los venezolanos, sobre todo aquellos que piensan distinto, a los que le vamos a demostrar que vamos a estar al servicio y vamos a respetar los derechos de todos”, sostuvo.

Durante su intervención, subrayó que “la historia y la justicia juzgarán los errores o los actos que cada uno ha cometido”. Puso énfasis en la necesidad de garantizar la participación de todas las voces en el proceso democrático: “A mí lo que me corresponde es asegurarnos que todos aquellos venezolanos que hoy, desde todas y cada una de sus trincheras, de sus espacios, luchan por la democracia y la libertad, puedan ser parte de este proceso”.

Machado rememoró el resultado de las primarias opositoras, en las que obtuvo el 92% de los votos, y describió su accionar posterior: “¿Y saben lo que yo hice al día siguiente? Convoqué a todos los partidos, a todos, incluso los que se habían opuesto a las primarias. Y les dije: ‘Vamos a encontrarnos, vamos adelante’”.

María Corina Machado afirmó en Santiago
María Corina Machado afirmó en Santiago de Chile que regresará a Venezuela en el marco de un gran acuerdo nacional (EFE)

La opositora, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre, reiteró que su regreso ocurrirá “en el contexto de un gran acuerdo nacional”, aunque evitó precisar fechas. “Mi intención sigue siendo regresar a Venezuela”, afirmó ante la prensa.

También subrayó que la administración de Donald Trump continúa siendo un “aliado fundamental”, incluso después del reconocimiento del Gobierno de Delcy Rodríguez por parte de Estados Unidos.

“Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”, declaró Machado. Además, destacó el rol de Washington: “La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos para conseguir la libertad en Venezuela es Estados Unidos”.

El reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela por parte de Estados Unidos marcó un cambio relevante en la política exterior norteamericana. El acercamiento diplomático comenzó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta encargada.

Machado también hizo referencia al plan estadounidense para Venezuela, basado en tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. “No nos conformaremos si no hay full democracia, full libertad, full justicia”, expresó. “Esto va a ser una transición a la venezolana”, añadió durante la rueda de prensa.

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado (EFE)

En su paso por Chile, la líder opositora convocó a una concentración con la comunidad venezolana local y solicitó apoyo regional para la causa democrática. “Pedimos a los países de la región apoyar la causa por la libertad y la democracia en Venezuela para que sus ciudadanos puedan regresar”, manifestó.

Respecto a las políticas migratorias de gobiernos sudamericanos, Machado solicitó diferenciar entre quienes migran por persecución política y quienes cometen delitos. “Todo país tiene el derecho de garantizar su seguridad y quienes cometan delitos deben ser juzgados, pero quienes huyen de la persecución en Venezuela aspiramos a que sean protegidos y a que se les dé una oportunidad”, dijo.

Chile alberga actualmente a unos 700.000 venezolanos.

Durante su visita a Santiago de Chile -donde llegó para asistir a la investidura de José Antonio Kast este miércoles-, la opositora mantuvo encuentros con mandatarios de la región y con el rey Felipe VI de España, a quien agradeció “sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo venezolano” y lo describió como “un símbolo de unión, no solo en España, sino también en Iberoamérica”.

