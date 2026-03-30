Cómo se ha producido la explosión en la azotea del hotel Olas de Almuñécar (Granada): el fuego ha dejado un herido y 40 evacuados

Imágenes de la explosión en el hotel de Almuñécar, Granada (Europa Press)

La fuerte explosión registrada este mediodía en la azotea del hotel Olas de Almuécar, en Granada, ha dejado a un herido y ha evacuado a las 40 personas alojadas en el edificio, situado en la céntrica avenida de Europa. Como han informado los servicios de emergencias, el incidente ha ocurrido poco después de las 13:00 horas, generando un incendio visible desde varios puntos del municipio. El suceso se ha producido durante unas labores de carga de gas en una de las calderas de la quinta planta del edificio, según ha podido confirmar Ideal.

El estruendo, que habría estado precedido por varias deflagraciones, ha alarmado a vecinos y transeúntes, que han observado una columna de humo denso elevándose sobre el centro de Almuñécar. Los servicios de Bomberos de Almuñécar, junto con efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y una UVI móvil, han intervenido en la zona para sofocar las llamas, acordonar las inmediaciones y garantizar la seguridad de la población. Durante la operación, Granada Hoy ha podido ver cómo varios residentes y turistas desalojados se han concentrado en las calles colindantes, a la espera de instrucciones y observando cómo los trabajadores sacaban equipaje del inmueble.

El único herido, identificado como el conductor del camión de gas propano encargado de recargar la caldera, ha sido atendido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril. Según la información de La Vanguardia, el operario ha sufrido lesiones en la cabeza durante la explosión. Pese a que casi todos los alojados en el hotel Olas han salido ilesos del incidente, dos bomberos han tenido que recibir atención médica por inhalación de humo durante las labores de extinción. Aunque su estado no reviste gravedad.

La facha del hotel Olas de Almuñécar, Granada (Booking)

La habitación que ha explotado no estaba habitada

La Policía Local de Almuñécar ha informado de que la quinta planta del hotel ha sido la más dañada: una de sus paredes ha quedado prácticamente destruida y los cascotes se han esparcido hasta zonas cercanas como el Callejón del Silencio. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades han decidido cortar el acceso tanto por esa vía como por la avenida de Europa. El edificio será evaluado por el arquitecto municipal antes de autorizar el regreso de los huéspedes.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha calificado la situación como “casi un milagro”, al no haberse producido víctimas mortales ni heridos entre los clientes. Asimismo, ha subrayado que el hotel tenía en ese momento el 60% de ocupación. Aunque ha resaltado que la zona más afectada no estaba habitada en ese instante.

Por ahora, el Ayuntamiento ha reubicado a los clientes en otros establecimientos del municipio, aunque la alta ocupación hotelera durante la Semana Santa ha generado dificultades en la tarea. La investigación sobre las causas exactas del accidente está en curso. Por otro lado, algunos técnicos de TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos para analizar el escenario y descartar riesgos adicionales.

Además, el alcalde ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad estructural del edificio antes de permitir la vuelta de los usuarios y empleados. El resultado de las inspecciones técnicas determinará los próximos pasos para la reapertura del hotel.