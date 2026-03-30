¿Cómo reclamar la declaración de la renta de años anteriores?

Este es el día en el que Hacienda te cobrará si la declaración de la renta te ha salido a pagar. (Montaje Infobae/Canva)

La campaña de la declaración del IRPF de 2025 está a punto de ponerse en marcha, con millones de contribuyentes pendientes de las fechas clave que marcan cuándo y cómo deben cumplir con sus obligaciones fiscales. A partir del 8 de abril, la presentación por internet estará disponible, seguida por la vía telefónica el 6 de mayo (previa solicitud desde el 29 de abril) y la atención presencial en oficinas a partir del 1 de junio, con cita desde el 29 de mayo. El 30 de junio será el último día para completar el trámite por cualquiera de las vías previstas.

Pero, además de la declaración del ejercicio de 2025, muchos ciudadanos desconocen que es posible corregir o modificar autoliquidaciones pasadas, lo que puede suponer tanto una oportunidad de recuperar el dinero como una vía para evitar sanciones si se subsanan errores antes de que la Agencia Tributaria los detecte.

Así, la legislación española permite modificar declaraciones de la renta de hasta los cuatro últimos ejercicios. Por ejemplo, durante 2026 se podrán revisar las declaraciones correspondientes a 2024, 2023 y 2022. Si han transcurrido más de cuatro años desde el final del plazo oficial de presentación, la opción de reclamar o corregir desaparece, salvo en situaciones muy excepcionales. Tal y como explican desde TaxDown, el contribuyente puede beneficiarse si encuentra deducciones olvidadas, como la maternidad que permite recuperar hasta 1.200 euros por cada año no declarado, o si corrige errores que mejoren el resultado.

Consecuencias y ventajas de regularizar la situación fiscal

La corrección voluntaria de la declaración tiene distintas consecuencias según el caso. Si es el propio contribuyente quien detecta y subsana el error antes de que Hacienda inicie un procedimiento, solo se aplicarán recargos o intereses de demora, pero no multas. En cambio, si la Agencia Tributaria descubre la omisión o el fallo, se añadirán sanciones económicas a la regularización.

Dentro del plazo de cuatro años, se puede reclamar la devolución de cantidades ingresadas de más o aplicar deducciones no solicitadas en su momento. Si el contribuyente se olvidó de presentar la declaración, también se puede regularizar la situación, aunque habrá que asumir los recargos que correspondan según el tiempo transcurrido y si la Administración ya ha iniciado algún requerimiento.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Cómo modificar la declaración de la renta de años anteriores

El procedimiento para reclamar o modificar una declaración antigua es accesible y puede realizarse íntegramente por internet. El primer paso consiste en entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y acceder al apartado específico del ejercicio que se desea revisar, utilizando el certificado digital, el DNI electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia.

Dentro de la plataforma RentaWeb, el usuario debe localizar la sección “Estado de la Tramitación” y seleccionar “Modificar declaración”. Aquí se presentan dos opciones principales: la rectificación de autoliquidación y la declaración complementaria. La rectificación (casilla 127) está pensada para quienes buscan que la Agencia Tributaria les devuelva dinero o reconozca deducciones no aplicadas en su momento. Por ejemplo, si un contribuyente descubre que en 2020 tuvo derecho a una deducción y no la solicitó, puede iniciar este trámite para recuperar la cantidad pendiente.

La declaración complementaria (casilla 107), por su parte, se utiliza para declarar ingresos u omisiones que implican un resultado a favor de Hacienda. Es decir, si se olvidó declarar una renta o cualquier dato que suponga pagar más, este es el procedimiento adecuado. Una vez seleccionada la opción correspondiente y realizada la modificación, basta con validar y presentar la nueva declaración. La Agencia Tributaria revisará la documentación y, en caso de estar conforme, procederá a la devolución o requerirá el pago adicional según corresponda.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Tras completar el proceso, Hacienda puede solicitar información adicional para comprobar la veracidad de los datos modificados. Por ello, es esencial conservar toda la documentación que justifique los cambios realizados. El seguimiento del expediente puede hacerse desde la propia sede electrónica, donde se informará sobre la resolución y los posibles pasos a seguir. En caso de que la declaración se presentase originalmente en papel, será necesario digitalizar los documentos relevantes para adjuntarlos durante el proceso telemático.

Recomendaciones para el contribuyente

Muchas personas dudan de si recibirán una sanción por corregir voluntariamente su declaración. La respuesta es clara: si la corrección se realiza antes de cualquier requerimiento, solo se aplicarán recargos o intereses, pero no multas. Por ejemplo, si se olvidó aplicar una deducción por nacimiento de un hijo, aún es posible reclamar la devolución de la cantidad correspondiente, siempre que no hayan pasado más de cuatro años.

Lo más recomendable es actuar con rapidez en cuanto se detecte un error o una omisión. Revisar periódicamente las declaraciones antiguas puede suponer un ahorro importante y evitar problemas futuros con la Agencia Tributaria. La normativa actual favorece a quienes regularizan su situación de forma voluntaria, permitiendo recuperar deducciones no aplicadas y evitar sanciones graves.