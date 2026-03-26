La imagen inédita de la reina Sofía en Miami: muestra su mejor sonrisa en un encuentro privado con su sobrino Bruno Gómez-Acebo

La reina Sofía se reencuentra con su sobrino Bruno Gómez-Acebo (Instagram)

La aparición de una fotografía inédita de la reina Sofía junto a su sobrino Bruno Gómez-Acebo en Miami ha revelado una faceta privada de la madre de Felipe VI en un contexto de compromisos institucionales y encuentros personales. La imagen fue tomada en la residencia de la cónsul general de España en Miami durante el acto en el que el Queen Sofía Spanish Institute, presidido honoríficamente por la monarca, formalizó un acuerdo de colaboración con la International Studies Foundation.

Unos días más tarde del primer viaje oficial internacional de doña Sofía, ha trascendido una fotografía que la muestra distendida durante la firma del convenio en Miami. En la instantánea se observa un entorno residencial, probablemente el salón de la casa del consulado, y en el evento han participado, entre otros, Madeline Pumariega como anfitriona y Maika Pérez de Cobas, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella, que ha publicado en su cuenta de Instagram la imagen.

Durante su estancia en la ciudad, la reina ha coincidido también con Mike Bezos, padre de Jeff Bezos, presidente de la junta directiva de la Fundación Familia Bezos y filántropo de origen cubano, quien ha sido citado como impulsor de la inversión inicial que permitió el nacimiento de Amazon.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

La reina Sofía se reencuentra con su sobrino

Una de las imágenes más singulares del viaje se ha producido fuera del programa institucional, cuando tras uno de los compromisos oficiales, la reina Sofía y Bruno Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar, han compartido un encuentro personal en la residencia de la cónsul general de España en Miami. Esta reunión ha tenido lugar tras un año y medio sin haberse mostrado juntos en público.

El reencuentro entre la reina Sofía y su sobrino se produjo sin la presencia de medios de comunicación, y no constaba en la agenda oficial del viaje. La última vez que ambos aparecieron juntos fue en septiembre de 2024, en el funeral de Juan Gómez-Acebo en Mallorca, fallecido tras una enfermedad prolongada.

En los meses previos, la familia afrontó también la muerte de Fernando, el menor de los hermanos Gómez-Acebo. Por su parte, la reina había guardado luto por su hermana Irene de Grecia y lo ha dejado atrás coincidiendo con este viaje y ante la proximidad de la Semana Santa, ocasión en la que se desplazará a Palma de Mallorca y Murcia, acompañada por las infantas Elena y Cristina.

Los reyes Felipe y Letizia saludan a Beltrán, Bruno y Simoneta Gómez-Acebo en el funeral por Juan Gómez-Acebo (Europa Press)

La vida de Bruno Gómez-Acebo

Instalado en Miami desde antes de hacerse público su divorcio de Bárbara Cano en octubre, Bruno Gómez-Acebo desempeña el cargo de vicepresidente en Boreal Capital Management, entidad enfocada en la gestión de patrimonios, a la vez que mantiene desplazamientos frecuentes a Madrid para estar con sus tres hijos. La asistencia del hijo de la infanta Pilar a la residencia del consulado ha coincidido con la agenda de doña Sofía, permitiendo el reencuentro familiar en un ambiente relajado y sin cobertura mediática inmediata.

Doña Sofía siempre ha mantenido una relación próxima con su cuñada, la duquesa de Badajoz, y sus cinco sobrinos, compartiendo con ellos numerosos momentos familiares. Por esa razón, la fotografía ahora revelada refleja no solo la vertiente institucional del viaje, sino también la dimensión personal y el significado afectivo del reencuentro en Miami, tras una etapa marcada por pérdidas en la familia real.