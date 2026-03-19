La reina Sofía visitará Estados Unidos: su itinerario por Miami entre actos culturales, educativos y sociales

La Reina Sofía, pilar de las tradiciones de la Casa Real en su emotiva cita anual con el Cristo de Medinaceli. (EUROPA PRESS).

La agenda internacional de reina Sofía vuelve a activarse esta semana con un viaje de gran significado para la casa real española. La madre de Felipe VI se desplazará a Estados Unidos entre el 20 y el 23 de marzo para cumplir con una serie de compromisos centrados en la promoción cultural y el fortalecimiento de los vínculos históricos entre España y el país norteamericano.

Este viaje cobra especial relevancia no solo por su contenido, sino también por el momento personal en el que se produce. Tras semanas de discreción pública motivadas por el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, la reina emérita retoma progresivamente su actividad oficial, recuperando su presencia en actos de carácter internacional.

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

La primera parada de su itinerario tendrá lugar en Miami, donde presidirá un encuentro académico centrado en el papel histórico de España en la independencia estadounidense. Bajo el título “Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana”, este programa reunirá a expertos en historia que analizarán la contribución del mundo hispano en la creación de Estados Unidos. La iniciativa forma parte del proyecto America&Spain250, una propuesta que busca conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país norteamericano y poner en valor los lazos históricos entre ambas naciones.

En este acto participarán reconocidos historiadores como Gonzalo M. Quintero Saravia, Jane Landers y Richard L. Kagan, cuyas investigaciones han contribuido a reinterpretar la influencia española en aquel periodo histórico. La elección de Florida como escenario no es casual, ya que se trata de una región con profundas conexiones históricas con España, el Caribe y América Latina.

Al día siguiente, la reina emérita centrará su agenda en el ámbito cultural con su asistencia a una de las citas más destacadas del viaje: la entrega de los Premios Sophia a la Excelencia. La ceremonia se celebrará en el Pérez Art Museum Miami, un espacio dedicado al arte contemporáneo que se ha consolidado como uno de los epicentros culturales de la ciudad.

Estos galardones, impulsados por el Queen Sofía Spanish Institute, reconocen la trayectoria de figuras influyentes en ámbitos como la cultura, la diplomacia o la ciencia. A lo largo de los años, han distinguido a personalidades de la talla de Bill Clinton, Plácido Domingo, Penélope Cruz o Mario Vargas Llosa, consolidándose como un puente de reconocimiento entre el mundo hispano y Estados Unidos.

La reina Sofía visita el Museo Naval (Europa Press)

La reina emérita, representante cultural español

La presencia de la reina Sofía en este evento refuerza su papel como embajadora cultural, una faceta que ha desarrollado durante décadas a través de su implicación en proyectos educativos y sociales. Su figura continúa siendo clave en la proyección internacional de la marca española, especialmente en contextos donde el legado hispano tiene un peso significativo.

El último día de su estancia estará marcado por un acto de carácter institucional: la firma de un acuerdo de colaboración entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation. Este convenio se enmarca también en la iniciativa America&Spain250 y tiene como objetivo impulsar proyectos educativos dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La International Studies Foundation, vinculada a la CIS University, trabaja en programas que facilitan el acceso a la educación a colectivos con menos recursos, promoviendo oportunidades de desarrollo académico y social. De esta manera, este viaje a Estados Unidos supone, en definitiva, un paso más en la reactivación de la agenda pública de doña Sofía tras un periodo especialmente delicado. El fallecimiento de su hermana el pasado mes de enero marcó profundamente su esfera personal, llevándola a cancelar temporalmente sus compromisos oficiales. Desde entonces, su reaparición se ha producido de forma gradual, con actos seleccionados que evidencian una vuelta progresiva a la normalidad.

20/02/2026 La Reina Sofía es investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS CANARIAS