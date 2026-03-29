Este es el precio de la luz en España para este 30 de marzo

La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy lunes 30 de marzo. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de energía eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 30 de marzo

Precio de media: 10.61 euros por megavatio hora

Precio más alto: 55.02 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -1.88 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 30 de marzo, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.82 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.72 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.68 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.9 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 2.41 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 14.81 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 0.98 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.43 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.91 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -1.41 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.51 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.88 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.09 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.56 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.51 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 33.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.82 euros por megavatio hora.