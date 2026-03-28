Dirigente de Compromís confía que Oltra regresará con un puesto de referencia: "Su liderazgo llega a toda la izquierda"

El portavoz de Iniciativa y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, expuso que no pasa una semana sin que representantes de distintos partidos progresistas pregunten por el regreso de Mónica Oltra a la política. Según detalló Europa Press, Ibáñez destacó la relevancia de Oltra como figura capaz de recomponer el espacio de la izquierda en la Comunidad Valenciana, recalcando que su “liderazgo desborda a Compromís” y tiene alcance en todo el espectro progresista valenciano.

De acuerdo con la entrevista publicada por Europa Press, Ibáñez expresó su convencimiento de que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana estará nuevamente en la primera línea política y ocupará una posición destacada en las próximas listas electorales, acorde a su condición de referente. El portavoz señaló que Oltra debería encabezar una candidatura fuerte en las próximas elecciones, aunque evitó concretar si su preferencia es para que lidere la lista al Ayuntamiento de Valencia. Al respecto, se limitó a afirmar: “El dónde ya vendrá”.

Ibáñez declaró que el perfil público de la exconsellera es el idóneo para impulsar la unidad entre las formaciones de izquierda, e invitó a las diferentes organizaciones políticas a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a Oltra a retirarse en 2022. En referencia a su dimisión, Ibáñez recordó la presión existente en torno al proceso judicial por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017. Remitió a la reciente apertura de juicio oral contra Oltra decidida por la Audiencia de Valencia, medida que consideró un ejemplo de “lawfare brutal” –es decir, guerra judicial–, según consignó Europa Press. Ibáñez puntualizó que este procedimiento judicial carece de pruebas y sostuvo que Compromís debe estar preparado ante situaciones de estas características.

En lo relativo a la estrategia política, el portavoz de Iniciativa explicó que apuesta por la conformación de un frente amplio de toda la izquierda para concurrir unida a las próximas citas electorales, tanto autonómicas como generales. Según lo relatado por Europa Press, Ibáñez consideró necesario articular una candidatura que, bajo el liderazgo de Compromís, integre de manera generosa a Izquierda Unida, Podemos, ERC, Movimiento Sumar y, en su caso, al PACMA. Comparó este planteamiento con el modelo defendido por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Ibáñez señaló, de acuerdo con la información de Europa Press, que Compromís debe abrir un debate interno sobre cuál es la mejor fórmula electoral y reconoció que dentro de la coalición existen posturas que tienden a priorizar la identidad partidista, particularmente en la mayoritaria Més Compromís. No obstante, reiteró la necesidad de “desbordar Compromís”, sin restarle autonomía ni su capacidad de proyecto propio, y defendió que deben mostrar generosidad hacia otras formaciones con las que comparten propuestas programáticas.

Sobre la ley electoral vigente y sus repercusiones, el diputado recordó que el sistema de circunscripción provincial penaliza a las fuerzas políticas que se presentan divididas, lo que, según su análisis remitido a Europa Press, refuerza el argumento a favor de la cooperación y las alianzas. Al referirse a las divisiones recientes en el Congreso, como la protagonizada por la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien abandonó Sumar para incorporarse al Grupo Mixto, Ibáñez admitió que estas fracturas no han beneficiado la imagen de Compromís y subrayó la coincidencia en las votaciones con IU y Podemos en la mayoría de ocasiones.

En relación al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Ibáñez indicó que detecta un problema de “liderazgo y de presencia territorial” bajo la secretaria general y ministra de Ciencia, Diana Morant. Según publicó Europa Press, el portavoz de Iniciativa criticó que, en ocasiones, Morant confunde su papel como responsable institucional con el del partido, y opinó que debería ajustar mejor su agenda pública. Afirmó que, a pesar de la colaboración diaria entre ambas formaciones, el PSOE no está sacando partido de la acción del gobierno estatal para ofrecer un contrapunto político efectivo a la Generalitat dirigida por Juanfran Pérez Llorca, apoyada por Vox. Ibáñez consideró, según consignó Europa Press, que este hecho refleja el temor de los socialistas a que Compromís consolide su posición como fuerza hegemónica de la izquierda, percepción respaldada por sondeos y debates recientes.

Con respecto al futuro político y judicial del expresidente autonómico, Carlos Mazón, Ibáñez se refirió a la reciente citación judicial relacionada con la llamada “dana” que provocó muertes durante un temporal, considerando, según indica Europa Press, que el escenario para Mazón se ha complicado. El diputado recordó que en la comisión de investigación del Congreso pidieron voluntariamente los mensajes que Mazón intercambió con la exconsejera Salomé Pradas y con su jefe de gabinete, con el propósito de esclarecer la gestión de la crisis del 29 de octubre de 2024. Ibáñez volvió a solicitar públicamente la dimisión de Mazón como diputado en el parlamento valenciano, más allá de las resoluciones judiciales que aún están pendientes.

En cuanto a la gestión del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Ibáñez criticó la presencia de situaciones que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, muestran prácticas asociadas a la corrupción y a la repartición de cargos entre allegados. Mencionó, como ejemplos, el emplazamiento de la esposa de Pérez Llorca en un puesto funcionario de la Diputación de Valencia y la adjudicación de viviendas de protección oficial a una concejal del PP en Alicante. Ibáñez argumentó que estos episodios evidencian un modelo de gobernanza orientado principalmente a favorecer los intereses de ciertos grupos sociales privilegiados. Alertó, según detalló Europa Press, sobre el riesgo de que la atención mediática hacia estos temas o polémicas familiares del presidente distraiga de lo que describió como una gestión perjudicial para la ciudadanía valenciana.

Ibáñez concluyó que la izquierda debe mantenerse alerta y centrada en denunciar y contrarrestar estos episodios, asegurando que afectan directa y negativamente a la población de la Comunidad Valenciana, conforme a lo comunicado a Europa Press.