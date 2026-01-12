Uno de los brigadistas que entró a Cerredo tras el accidente afirma que era una mina "normal"

Uno de los miembros de la Brigada de Salvamento Minero que entró en la mina de Cerredo días después del accidente, ha asegurado que se trataba de una mina de montaña "normal y corriente" en la que se apreciaban indicios de actividad y herramientas.

El brigadista, David Hevia, ha sido el segundo miembro de la Brigada en comparecer este lunes en la comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo (Degaña) en el que murieron cinco trabajadores en marzo de 2025.

Hevia participó en la primera de las visitas que se realizó en la mina tras el accidente, el 8 de abril de 2025, y su función era asegurar la zona para que pudieran entrar los investigadores a realizar sus informes sobre el accidente.

Cuando llegó, ha explicado, observó que en la mina había los materiales típicos de una explotación de montaña y ha negado las afirmaciones de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, sobre que las condiciones de la mina eran peores que las de un "chamizo". "Tampoco vi tan desgraciado aquello como poder estar trabajando hoy en día yo allí", ha asegurado.

También ha indicado que el sistema de trabajo que pudo ver era "el mismo" que cuando acudió a la mina en marzo de 2023, tras el accidente mortal de 2022.

Una vez en el interior de la mina ha agregado que no fue necesario el uso de equipos de respiración ya que las condiciones de ventilación eran correctas. Una vez comprobaron que el lugar era seguro, los brigadistas organizaron a las personas que iban a entrar en grupos pequeños para que pudieran entrar y salir las veces que necesitaran.

Ante la insistencia de los diputados para que contara qué había visto en la mina, el brigadista reafirmó que no se fijó en los materiales, sino que entró a hacer el trabajo "que tenía que hacer", que era asegurar la zona. "No me paré a mirar si había o no madera", ha indicado, asegurando que se adentraron hasta donde los inspectores les ordenaron.

LA COMISIÓN

La comisión de investigación parlamentaria del accidente en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco mineros leoneses, ha retomado este lunes sus trabajos, con la comparecencia de tres miembros de la Brigada de Salvamento Minero.

A lo largo de esta semana se sucederán las comparecencias de más brigadistas y de los alcaldes de los municipios de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en el interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.