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Por qué es importante limpiar la mesa del comedor y cómo hacerlo según los expertos

La madera, el cristal o el mármol necesitan cuidados diferentes para evitar manchas y el desgaste

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Hay que tener cuidado con los materiales que se usan
Persona limpiando una mesa. (Freepik)

La mesa del comedor es, sin duda, uno de los muebles que más se usan. En la mayoría de familias, este es lugar en el que se reúnen para desayunar, comer y cenar. Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar lo importante que es cuidarla y mantenerla en las condiciones ideales.

Esto se debe a que, al utilizarse varias veces al día, la mesa acumula con facilidad restos de comida, polvo, grasa y manchas que, si no se eliminan correctamente, pueden terminar deteriorando la superficie.

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Además, una limpieza adecuada no solo ayuda a mantener una buena higiene en una zona tan importante de la casa, sino que también permite conservar el mueble en buen estado durante más tiempo.

Cómo limpiar la mesa

A la hora de limpiarla, no todas las mesas necesitan los mismos cuidados. El método y los productos que debemos utilizar dependen, sobre todo, del material del que estén hechas. No es lo mismo una mesa de madera, que se estropea con más facilidad si se acumula humedad, que una de cristal, donde el principal problema suelen ser las marcas y las huellas.

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Según explica la empresa Muebles América, en el caso de las mesas de madera lo recomendable es utilizar un paño de cocina o de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia. Es importante evitar productos abrasivos o con amoniaco, ya que pueden deteriorar el barniz y el acabado natural. Después de limpiarla, seca la superficie con papel para que la humedad no penetre.

Para una limpieza más profunda, una de las soluciones más utilizadas consiste en mezclar agua tibia con un poco de vinagre blanco. Esta combinación ayuda a eliminar restos de grasa y suciedad sin dañar el material, siempre que se utilice en pequeñas cantidades, sin empapar la superficie y limpiando con un papel o paño seco.

Las mesas de cristal, por su parte, requieren otro tipo de cuidados. Aunque suelen ser más fáciles de limpiar, también son mucho más propensas a acumular huellas, polvo y marcas. Según los expertos en limpieza, uno de los errores más comunes es utilizar demasiado producto o emplear bayetas que dejan pelusa.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Para evitarlo, lo más recomendable es usar un paño de microfibra y aplicar una pequeña cantidad de limpiacristales o una mezcla casera de agua con vinagre blanco. Después, conviene secar la superficie con otro paño limpio y seco para conseguir un acabado brillante y sin marcas.

Las mesas de mármol también necesitan cuidados específicos para evitar que la superficie pierda brillo o aparezcan manchas difíciles de eliminar. Aunque se trata de un material muy resistente y elegante, también es bastante delicado frente a determinados productos, especialmente aquellos que contienen componentes ácidos.

Por eso, los expertos recomiendan evitar limpiadores con lejía, amoniaco o vinagre, ya que pueden dañar el acabado natural del mármol y provocar manchas permanentes. Para la limpieza diaria, lo más aconsejable es utilizar un paño suave humedecido con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Después, igual que ocurre con el resto de materiales, conviene secar bien toda la superficie para impedir que queden marcas.

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