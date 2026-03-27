Gloria Camila, enamorada, oficializa su relación con Álvaro García, responde a Manuel Cortés, y da la cara por su padre

Durante la gala benéfica de 'Infancia sin fronteras', celebrada en Madrid, Gloria Camila y el cantante andaluz Álvaro García posaron juntos por primera vez, dejando en evidencia la etapa que atraviesa la hija de José Ortega Cano, marcada por la atención mediática en distintos ámbitos personales y familiares. Tal como publicó el medio, Gloria Camila oficializó su reconciliación sentimental con García en este evento, que reunió a figuras conocidas como Arantxa de Benito, Norma Duval, Makoke, Rosario Mohedano, Mónica Pont y Carmen Morales.

Según informó la fuente, la aparición pública de la pareja se produjo en medio de conflictos familiares y tras la difusión de nuevas polémicas, entre ellas la actuación de Ortega Cano durante un concierto solidario en la Iglesia de San Antón. En ese escenario, una performance del torero con un capote y posturas inspiradas en yoga se viralizó rápidamente, generando numerosos comentarios y memes en redes sociales. Además, el distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores se mantiene palpable, sin señales de acercamiento, como se advierte por el tono de sus manifestaciones públicas recientes.

La situación se complejizó ante el anuncio de una próxima entrevista televisiva a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, quien planea referirse directamente a Gloria Camila. En el avance emitido por Mediaset, Cortés denominó a Gloria como "lianta" y la acusó de "haber utilizado a Rocío", sosteniendo que "se ha aprovechado y la ha usado de apagafuegos". Según la información difundida, Cortés declaró: "La ha usado para cubrirla en otras relaciones y esto ha terminado en una pelea muy fuerte". Además, agregó que "se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí", dejando entrever que planea revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre el vínculo entre ambos.

De acuerdo con lo publicado, Gloria Camila respondió en directo a estas declaraciones a través del programa 'El tiempo justo'. Calificó la intervención de Cortés como "surrealista" y cuestionó tanto la pertinencia como la motivación detrás de sus palabras. Se dirigió directamente a él diciendo: "Que te agarres a una historia que ni va contigo ni te incumbe y encima no eres el protagonista ni la razón por la que es la discusión me parece súper feo", y se preguntó por qué ahora decide hablar cuando no se defendió previamente en otros momentos críticos, como en el caso denominado "la historia de la manguera de Isa Pi".

A pesar de las tensiones, tal como detalló el medio, Gloria Camila decidió no dejarse influir por los comentarios de Cortés ni alterar la dinámica positiva que vive junto a Álvaro García tras haberse dado una segunda oportunidad como pareja. Al participar en la citada gala benéfica, compartieron sonrisas y compenetración frente a las cámaras. También aprovecharon la ocasión para compartir algunos de sus planes en común, incluyendo que pasarán la Semana Santa juntos en Cádiz.

Durante el evento, Álvaro García no dudó en manifestar públicamente el momento que atraviesa junto a Gloria Camila. "Es la mujer que amo, hombre claro, totalmente. Yo lo siento también y que ella lo diga públicamente me parece muy bonito", declaró el cantante. Añadió que valora que Gloria lo defienda abiertamente ante controversias y rumores, especialmente tras la aparición de versiones que lo señalaban como causa del conflicto entre ella y Rocío Flores.

En ese mismo contexto, la hija de Ortega Cano expresó que ambos se respaldan mutuamente porque solo quienes viven una relación conocen lo que realmente ocurre. Sostuvo que "la gente que habla desde el desconocimiento o la ignorancia al final no pueden hablar de realidad, porque lo que pasa en una relación creo que sabe solamente la relación y lo que es cada persona también lo sabe el uno". Gloria Camila remarcó que quienes viven la relación son los únicos que pueden opinar con fundamento sobre la misma.

Respecto a la repercusión mediática y a las críticas, Álvaro García manifestó que se concentra en su carrera musical y que la polémica le resulta "indiferente". Expresó que no planea ver la entrevista de Manuel Cortés, ya que durante esos días estará disfrutando de la Semana Santa en Cádiz, buscando desconectarse de las controversias.

Gloria Camila también compartió que no teme lo que Cortés pueda declarar sobre ella, reiterando que sus planes incluyen pasar tiempo con García y su entorno cercano para alejarse de la tensión mediática.

En la gala, además de las cuestiones sentimentales y familiares, Gloria Camila defendió públicamente a su padre, José Ortega Cano, ante los cuestionamientos sobre su baile en la gala solidaria de la Iglesia de San Antón. Expuso que en el arte taurino existe el baile y que la actuación de su padre se originó de manera natural. Sostuvo que quienes lo critican no demuestran ese tipo de flexibilidad física y que preferiría verlos recreando la actuación de Ortega Cano. Al cerrar su intervención, citó una conocida expresión: "Mira, hablen bien, hablen mal, como decía Lola Flores, pero que hablen. Ya está. Y ya está, chicos. Gracias".

El medio consignó que, tras este conjunto de episodios, la figura de Gloria Camila sigue en el centro de la actualidad mediática, manteniéndose activa tanto en la defensa de sus vínculos personales como familiares.