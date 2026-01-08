Espana agencias

Un estudio pionero demuestra que las etiquetas Nutri-Score no miden la calidad nutricional

Guardar

Granada, 8 ene (EFE).- Un estudio pionero desarrollado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que las etiquetas Nutri-Score, cuestionadas a nivel europeo, no reflejan la verdadera calidad del cacao ni reflejan la complejidad nutricional de los alimentos.

El equipo de investigadoras de la UGR ha revelado que el sistema de etiquetado Nutri-Score, habitual en Europa para valorar la calidad de los alimentos, no es capaz de reflejar adecuadamente la complejidad nutricional y metabólica de los cacaos solubles comercializados en España.

El estudio, pionero a nivel internacional por integrar técnicas de metabolómica no dirigida aplicadas a la evaluación de sistemas de etiquetado nutricional, ha analizado 54 productos de 19 marcas diferentes con calificaciones Nutri-Score entre la A y la D.

El equipo científico ha demostrado que no existe correspondencia entre la categoría Nutri-Score y la composición nutricional real de los productos alimenticios estudiados, especialmente en lo referente a compuestos bioactivos con efectos beneficiosos para la salud.

El análisis ha confirmado que Nutri-Score clasifica los productos fundamentalmente en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y calorías.

"Sin embargo, pasa por alto moléculas relevantes asociadas a efectos beneficiosos, como compuestos fenólicos, péptidos bioactivos y compuestos antioxidantes propios del cacao", ha explicado la investigadora de Nutrición y Bromatología de la UGR Marta Palma.

En varios casos identificados, alimentos con mayor contenido de cacao y más abundancia de compuestos bioactivos, y por tanto potencialmente más saludables, son penalizados con peores calificaciones (C o D), mientras que otros altamente procesados, con edulcorantes o espesantes, obtienen la mejor valoración.

Concretamente, algunos "sin azúcares añadidos", pese a ser altamente procesados y contener numerosos aditivos, tienen mejores puntuaciones que los cacaos 100 % puros.

La investigación no ha detectado agrupaciones claras por categoría Nutri-Score en los análisis estadísticos multivariados, lo que revela la reducida capacidad del sistema para discriminar el perfil metabólico real de los cacaos solubles.

Los resultados han evidenciado los límites de los sistemas actuales de etiquetado frontal, y han subrayado la necesidad de incorporar información adicional como la metabolómica para ofrecer al consumidor una visión más realista de la calidad nutricional.

"Nuestro trabajo demuestra que el sistema Nutri-Score no capta la complejidad de alimentos ricos en compuestos bioactivos, como el cacao, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas", ha añadido la profesora de Nutrición y Bromatología Celia Rodríguez.

Esta investigación basada en datos experimentales constituye la primera aplicación de metabolómica no dirigida para evaluar la coherencia entre etiquetado nutricional y composición química real de alimentos como el cacao soluble. EFE

mro/fs/crf

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La necesidad frente a una gesta de resistencia

Infobae

Shang sorprende a Sonego en Hong Kong y pasa a cuartos junto a Bublik, Mmoh y Girón

Infobae

Los precios del crudo se recuperan de las caídas y suben más del 1,6%

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 9 de enero

Infobae

Cocca anticipa un torneo difícil para Atlas por la calendarización y la falta de refuerzos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”