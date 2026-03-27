El Tribunal Supremo fijará jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo mayor de edad

El Tribunal Supremo llevará al pleno el debate para sentar jurisprudencia sobre si un padre tiene legitimación para recurrir judicialmente la concesión de eutanasia a su hijo mayor de edad con plenas capacidades. Este pleno, según han señalado fuentes del Alto Tribunal a la Cadena SER, está previsto que tenga lugar en el mes de mayo.

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