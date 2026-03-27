España

El Tribunal Supremo fijará jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo mayor de edad

Los padres de Francesc Augé y Noelia Castillo paralizaron los procedimientos de muerte asistida de sus hijos. La joven recibió la eutanasia ayer, mientras Augé continúa esperando

Guardar
Fachada del Tribunal Supremo en imagen de archivo. (Alberto Ortega/Europa Press)
Fachada del Tribunal Supremo en imagen de archivo. (Alberto Ortega/Europa Press)

El Tribunal Supremo llevará al pleno el debate para sentar jurisprudencia sobre si un padre tiene legitimación para recurrir judicialmente la concesión de eutanasia a su hijo mayor de edad con plenas capacidades. Este pleno, según han señalado fuentes del Alto Tribunal a la Cadena SER, está previsto que tenga lugar en el mes de mayo.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Tribunal SupremoEutanasiaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosJusticiaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los nueve nietos de la duquesa de Alba: tradición, discreción y nuevas vocaciones en la generación que continúa su legado

Empresarios, artistas y rostros discretos: así han construido su propio camino los descendientes de Cayetana Fitz-James Stuart entre historia familiar y modernidad

Los nueve nietos de la duquesa de Alba: tradición, discreción y nuevas vocaciones en la generación que continúa su legado

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu, facilitará su extradición a España para colaborar con la justicia. La causa está siendo investigada bajo secreto

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

El uso excesivo de la vitamina D se dispara en la tercera edad: un cuarto de los mayores de 65 años la toma innecesariamente

La suplementación excesiva puede provocar problemas severos de salud, como intoxicaciones

El uso excesivo de la vitamina D se dispara en la tercera edad: un cuarto de los mayores de 65 años la toma innecesariamente

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La propuesta del Ministerio de Función Pública para reducir la jornada semanal de los trabajadores de la Administración central ya contaba con el apoyo de UGT y CCOO, a los que ahora se suma CSIF

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

Íñigo Errejón acude a declarar para “poner límite a las difamaciones y calumnias” de Elisa Mouliaá y la actriz no va al juzgado

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

ECONOMÍA

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”