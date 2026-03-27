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El cariñoso apodo que Sonsoles Ónega le ha puesto a la reina Letizia: el apoyo de la monarca a la periodista y su fallido salto a RTVE “por culpa del rey”

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ se ha abierto sobre su relación con la reina Letizia o su salida de Mediaset en ‘¡Menudo Cuadro!’

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La Reina Letizia acude por sorpresa a la firma de libros de Sonsoles Ónega. (EFE)
La Reina Letizia acude por sorpresa a la firma de libros de Sonsoles Ónega. (EFE)

Sonsoles Ónega ha compartido una visión inédita de su carrera y su relación con la Casa Real, así como anécdotas personales y profesionales, durante su intervención en el videopódcast ¡Menudo Cuadro! de RTVE Play, presentado por Carlota Corredera junto a David Andújar y David Insua. La periodista ha narrado episodios poco conocidos, como su desencuentro con TVE por un detalle del protocolo monárquico y ha detallado, en un tono cercano y directo, sus vivencias más recientes tanto en el ámbito laboral como en el personal.

El vínculo entre Sonsoles Ónega y la reina Letizia se ha puesto de manifiesto a lo largo de la conversación, dando a conocer que la periodista llama cariñosamente “Let” a la monarca. Además, Ónega ha relatado que fue testigo de un gesto de apoyo de la reina, quien hizo cola para que le firmase un ejemplar de Las hijas de la criada, obra con la que ganó el Premio Planeta 2024.

En la entrevista, también se ha revelado un dato concreto: la presentadora ha contado que dejó de fumar el 20 de diciembre tras ver comprometida la salud de su padre, el también periodista Fernando Ónega, fallecido recientemente. Pese a su relación cercana con la familia real, Sonsoles Ónega ha confesado cómo se quedó fuera de Canal 24 Horas por no superar una prueba en la que le preguntaron por el tratamiento formal de don Felipe de Borbón.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

La prueba fallida de Sonsoles Ónega

Ha narrado que su respuesta fue imprecisa, al pensar en un tratamiento médico y no en el título nobiliario “Su Alteza Real”, lo que, en tono humorístico, atribuye como “por culpa del rey” en su fallido acceso a la cadena pública. Este episodio se ha presentado como uno de los momentos decisivos, aunque frustrantes, al inicio de su carrera.

La amistad entre Sonsoles Ónega y la reina Letizia ha quedado plasmada en la entrevista, donde la periodista ha compartido que prefiere referirse a la monarca en privado como “Let”, mostrando así la cercanía que existe entre ambas. Ónega ha reconocido que este momento le produjo “pudor” y admitió sentirse “muy impresionada” por la actitud de Letizia, al mismo tiempo que ha querido desmentir que se tratase de un acto planeado: “Fue el momento de gran lapidación. Ella conoce perfectamente mi vocación literaria y dijo ‘voy a apoyar’. Y es verdad que su presencia apoya”.

Sonsoles Ónega en '¡Menudo Cuadro!' (RTVE)
Sonsoles Ónega en '¡Menudo Cuadro!' (RTVE)

Sonsoles Ónega sobre su etapa en Mediaset

En relación con su salida de Mediaset, Sonsoles ha mostrado apertura para una conversación pendiente, mencionando expresamente nombres como Ana Rosa Quintana, Xelo Montesinos o Manuel Villanueva, quienes le han mostrado sus condolencias tras el fallecimiento de su padre y de quienes ha recibido muestras de apoyo. Sobre su despedida de la cadena, la presentadora ha relatado la larga reunión mantenida con Paolo Vasile, por entonces CEO de Mediaset, subrayando la decisión personal y firme de cambiar de rumbo profesional y trasladando que sus actuales jefes “la pusieron en valor” al ficharla por Atresmedia.

Además, Carlota Corredera ha sacado a la luz que en los comienzos de Ónega como presentadora en Ya es mediodía la cadena no le pagaba, lo que generó incertidumbre en la actual conductora de Y ahora Sonsoles, que ha confirmado sus palabras. Ha añadido que fue gracias a la ayuda de Pedro Piqueras que consiguió que su trabajo fuese pagado.

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