Un abandono inesperado y una veterana expulsada en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Nunca pensé que me iba a encontrar con mi hermana”

La prueba de fuego se terminado con la expulsión de Desirée Vila, quien ha perdido en la quinta prueba definitiva contra Roi Méndez y Alejandro Vergara. / Captura de pantalla

La ganadora de la primera prueba de Top Chef: Dulces y Famosos, Desirée Vila, ha sido la concursante expulsada de esta semana tras no superar la prueba de fuego contra el músico Roi Méndez y el actor de La Promesa Alejandro Vergara. No obstante, en el último momento del programa, a la atleta se ha sumado Luis Merlo. El actor ha decido abandonar el programa tras confesar que se sentía muy orgulloso de haber superado cinco episodios, pero que debía dejar espacio a nuevos aspirantes a Top Chef.

Antes de dejar las cocinas, Merlo ha querido dedicar unas palabras tiernas hacia Belén Esteban: “Nunca pensé que en un programa de cocina me iba a encontrar con mi hermana”. Las lágrimas han saltado para la presentadora, quien ha admitido que se ha emocionado. La decisión del actor de Aquí no hay quien viva o La que se avecina ha sido totalmente inesperada, tanto para jueces como para compañeros. “Tengo que abordar otros proyectos, que no son más importantes que este, pero estaban antes”, ha admitido el artista.

El postre inacabado de la atleta en la prueba de fuego ha sido decisivo para su expulsión

La última prueba en la que ha participado Desirée Vila antes de abandonar los fogones de RTVE ha estado marcada por los nervios y la frustración. En el mismo reto han participado Roi Méndez y Alejandro Vergara, quienes se han salvado al poder presentar unos postres en condiciones, tanto en sabor como en presentación. Sin embargo, el actor ha confesado que no sabía si lo estaba haciendo correctamente, ya que iba “en piloto automático”.

Por su parte, la atleta paralímpica ha contado con una apariencia tranquila durante el cocinado, mientras Vergara conseguía sacar el postre con éxito. No obstante, en el último momento Vila se ha encontrado con múltiples problemas (escasa cocción y mediocre presentación) que han llevado a la cocinera a convertirse en la quinta expulsada.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Quién es Desirée Vila, atleta paralímpica y cocinera

Desirée Vila ha irrumpido en el universo televisivo como concursante de Top Chef: Dulces y Famosos en Televisión Española, abandonando temporalmente las pistas de atletismo para medirse ante los retos de los fogones. Su participación en el programa refleja la transición de una carrera marcada por la superación dentro del deporte paralímpico hacia un nuevo escenario, donde la disciplina y la competitividad se trasladan a la repostería en televisión.

Tras la amputación de su pierna derecha en 2015, con solo diecisiete años, Vila se reinventó como atleta paralímpica, logrando el récord de España en 100 metros y salto de longitud, además de obtener un diploma en los Juegos de Tokio. Vila cuenta con una presencia significativa en programas televisivos como La Resistencia, distintos reportajes en RTVE y espacios como El Desafío. A sus 26 años, suma una faceta como escritora y conferenciante. Estos elementos —recorrido deportivo, éxitos mediáticos y capacidad para trasladar valores de esfuerzo y normalización de la discapacidad— resumen su perfil polifacético y carismático para el concurso culinario.