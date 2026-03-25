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Sofía Ellar se convertirá en madre de su primer hijo en común con Fernando Muñoz: “La noticia llegó como una bendición”

La cantante se sincera en una entrevista en exclusiva para ‘¡Hola!’, rememorando desde los inicios de su historia de amor con el que ya es su marido a su boda secreta

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Sofía Ellar en una imagen
Sofía Ellar en una imagen de archivo (Europa Press)

Tras unos meses marcados por el lanzamiento de su quinto álbum y su boda con Fernando Muñoz, Sofía Ellar se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces y felices de su vida. Este miércoles, 25 de marzo, ¡Hola! ha sacado a la luz que la cantante se encuentra en la espera de su primer hijo en común con el empresario.

Antes de hablar del buen momento que atraviesan, la pareja no ha dudado en recordar cómo empezó su historia de amor para la revista del corazón. “Fer es amigo de mi hermano mayor, pero no nos teníamos muy ubicados. En 2023, me escribió por Instagram para echarme un cable en Colombia con una ‘promo’ en televisión y radio. Pense: ‘¡Qué tio más simpático!’. Es de mi cuerda, de la de ayudar", ha manifestado la artista, quien abrió las puertas de su casa en Madrid para hablar de la buena nueva.

Sofía Ellar y Fernando Muñoz
Sofía Ellar y Fernando Muñoz en una imagen de redes sociales (Instagram / @sofiaellar)

“Empezamos a seguirnos y a contarnos nuestra vida, pero sin ninguna intención. En el trayecto, hablábamos de vez en cuando sobre la vida, mi trabajo, el suyo, nuestras dos rupturas sentimentales... Y siempre con el ‘ya nos tomaremos algo’, que tardó en llegar”, ha continuado explicando la intérprete de Amor de anticuario. “A la vuelta del verano del 2025, decidí hacer una liada en casa y lo invité pensando en presentarle a una amiga que es un cañón”, ha admitido la entrevistada.

De su pedida de mano a su embarazo

“No tenía claro si ir (...) Fueron mi madre y mi abuela las que me animaron porque les daba buen feeling. Y ahí me presenté. con dos botellas de vino que le cogí a mi madre. Con Sofía hable un minuto", ha manifestado Fernando Muñoz. Tras este anecdótico primer encuentro, por fin, llegó la primera cita. “Unos días después quedamos para contarnos nuestra vida y bebernos ese vinito. Lo que en principio iba a ser una copita de tardeo acabó alargándose entre guitarras, canciones, bailes y cajón flamenco. Tras despedirnos pensé: ‘Es ella’. Sentir eso a la primera y no tener dudas fue muy especial", ha confesado Fernando, visiblemente emocionado.

"Identificar tan fácil a una persona que ve la vida como tú, comparte los mismos valores y habla tu idioma era la señal del aquí y ahora. A las 24 horas, le dije que no iba a jugar a ser novios ni a perder el tiempo: “Mira, yo soy así, quiero esto, mi forma de ver la vida es esta. Si me compras, vamos con todo, si no, no pasa nada”. Y Sof… no dudó ni un segundo. Así que, como un rayo, decidimos ir a por todas“, ha agregado el empresario. Unas palabras que fueron respaldadas por Sofía: ”Tuve claro desde el día uno que me quería casar con él. Vi en Fer una fuerza que no había visto en nadie y que me hizo sentir muy segura de cada paso que íbamos dando".

Sofía Ellar durante Starlite Christmas
Sofía Ellar durante Starlite Christmas de 2024 en Madrid (Europa Press)

Y, por fin, llegó el día en el que Fernando hincó rodilla. “En Nochebuena, me regaló la cruz hecha a mano con nuestras iniciales y un 33 (edad de Cristo y la mía), y decidimos formalizar esa historia que empezó como un rayo. Hacía un día de sol precioso en Madrid y, entre burbujas y letras preciosas que solo ella sabe escribir, nos dimos un abrazo enorme. Fue el mejor “sí” de mi vida“, ha explicado él. ”Teníamos claro que queríamos formar una familia y casarnos ya de la manera más discreta, y decidimos hacerlo por lo civil —dejamos la religiosa para más adelante—, en una ceremonia íntima con nuestras familias", ha explicado ella, poniendo el foco de atención en su matrimonio, que tuvo lugar un 30 de diciembre.

Ahora, la pareja vive otro gran momento en su historia de amor con la dulce espera de su primer hijo en común. “¡La verdad es que ni yo misma me lo creo todavía! Dimos el paso de casarnos pensando en crear una familia y la noticia llegó como una bendición (...) Estamos encantados“, ha manifestado Sofía. ”No me he sentido más en familia con alguien que con Sof y ahora vamos a ver crecer juntos a nuestro hijo. Es que me parece increíble. Volvería a pasar por todos los momentos difíciles que he vivido, pues la recompensa ha sido eterna", ha dicho Fernando.

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