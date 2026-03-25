Malena Alterio rinde homenaje al legado de su padre, Héctor Alterio, en ‘La Revuelta’: “¡Qué bonito es hacer teatro!"

Las actrices Carmen Ruiz y Malena Alteiro, en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

La actriz Malena Alterio ha regresado a los escenarios en un momento personal marcado por la reciente pérdida de su padre, el emblemático actor Héctor Alterio. Acompañada por su compañera de obra Carmen Ruiz, con quien comparte reparto en la obra La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco, Alterio ha reflexionado sobre sus raíces y el legado familiar en una entrevista con David Broncano.

Malena Alterio ha relatado que llegó a España desde Buenos Aires cuando tan solo tenía ocho meses, una revelación que destaca la temprana influencia de su entorno familiar y cultural. La intérprete, nacida en Argentina, ha señalado que parte de su identidad personal y profesional se forjó gracias al recorrido vital de su padre en las artes escénicas y a su propia vivencia entre dos países.

En el encuentro mantenido en La Revuelta, Alterio ha recordado que se considera “medio española y medio argentina”, y ha especificado que Héctor Alterio procedía del barrio de Chacarita en la capital argentina. Según relató a David Broncano, su traslado a España con tan solo ocho meses marcó el inicio de una carrera que la situaría años después como uno de los referentes más versátiles del panorama audiovisual español, con trabajos en televisión, cine y teatro.

El legado de Héctor Alterio: “Papá nos dejó de la mejor manera que se podía ir”

A pesar de que han transcurrido ya tres meses desde el fallecimiento de Héctor Alterio, su hija Malena afirma que sigue muy presente en su vida. En sus redes sociales, la actriz ha agradecido públicamente el apoyo recibido y el afecto de quienes conocieron y admiraron a su padre. “Imposible abarcar el inmenso amor que nos mandáis. Gracias por vuestras palabras, vuestro aliento y vuestro cariño”, reconocía Malena Alterio al dirigirse a sus seguidores.

En el homenaje personal que dedicó a su padre tras su fallecimiento el pasado 13 de diciembre, la actriz subrayó el modo en que vivió y partió Héctor Alterio: “Papá nos dejó de la menor manera que se podía ir; discreto, sencillo, casi casi como no queriendo molestar, así como era él”. Además, afirmó que cuenta con “el consuelo de que tuvo una vida plena, que fue feliz y que nos hizo felices a todos los que estuvimos a su lado y a los que no también”. La actriz ha reconocido además la magnitud artística de su legado: “Nos deja trabajos maravillosos que ya forman parte de la historia. Nos deja una manera de ser, de estar en el mundo, en la profesión que tanto amaba y con la que tanto disfrutó”.

La actriz ha compartido en el programa asimismo la repercusión emocional de este vínculo para quienes admiraban la trayectoria de su padre: “Era mi papá, pero sé que hay muchos que lo sintieron como tal... así que también va mi pésame para vosotros”, remarcando que “él era maestro y sabio sin pretenderlo, solo había que observar, escuchar su silencio”.

Malena Alterio recuerda a su padre, el dramaturgo Héctor Alterio. / Imagen de archivo

La visión de Malena Alterio sobre el presente y el futuro del teatro

Tanto Malena como su hermano Ernesto Alterio mantienen activa la presencia de su padre en el mundo de la interpretación, consolidando un legado compartido en cine, televisión y teatro. Durante la conversación con David Broncano, la intérprete confesó su entusiasmo por el trabajo en directo, resaltando que “¡qué bonito es hacer teatro!”, y argumentó que “es muy guay lo que se genera, el trabajo en equipo...”.

Alterio, que alcanzó gran popularidad con su personaje en la serie Aquí no hay quien viva, ha subrayado el valor del contacto directo con el público. Según sus propias palabras, considera que “estar ahí con el público en directo” le proporciona una de las sensaciones más satisfactorias dentro de su oficio. Añadió que la especialidad interpretativa del teatro experimenta una continuidad que cree asegurada: “afortunadamente creo que no va a morir nunca”, declaración con la que Carmen Ruiz ha mostrado su total acuerdo en la misma entrevista.

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Abriendo una reflexión sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el arte, la actriz ha señalado que, mientras el cine podría resultar más vulnerable a ciertos cambios, el teatro se mantiene como un espacio de “resistencia” y de “artesanía”. El éxito de esta disciplina, destaca Malena, descansa en la singularidad e irrepetibilidad de cada función y en la contribución conjunta de intérpretes y equipo técnico.