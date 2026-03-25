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De los Teatros del Canal al tatami: así combina Carmen Ruiz su carrera de actriz con el cinturón negro, en ‘La Revuelta’

Las actrices han acudido al programa con David Broncano para promocionar ‘La vida extraordinaria’, la nueva obra que protagonizan en los Teatros del Canal, en Madrid

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Las actrices Carmen Ruiz y
Las actrices Carmen Ruiz y Malena Alteiro, en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

La actriz Carmen Ruiz ha destapado una de sus facetas menos conocidas en su reciente visita al programa de RTVE La Revuelta, donde ha compartido detalles sobre su implicación en el mundo de las artes marciales y su interés por diversas actividades deportivas. La intérprete, reconocida por sus papeles en televisión y teatro, ha desvelado que su afición por el deporte va mucho más allá del mero entretenimiento, mostrando una actitud de constante superación personal.

Carmen Ruiz ha explicado que, además de su dedicación a la interpretación, es cinturón negro en judo y jiu-jitsu, una formación que ha recibido guiada por su hermano y que ha reforzado su sentido de la prevención y la autodefensa. En su intervención en el programa, emitido este martes, la actriz ha destacado que recientemente ha decidido afrontar un nuevo reto dentro de las artes marciales. Actualmente, alcanza el nivel de cinturón amarillo en karate, disciplina a la que se ha sumado con ilusión junto a un amigo de toda la vida. Ruiz ha puntualizado que dedica a estos entrenamientos el tiempo que le permite su agenda profesional, lo que convierte su práctica en una experiencia intermitente pero constante.

El interés de Carmen Ruiz por las artes marciales no es casual. Tal y como ella ha relatado, fue su hermano quien le inculcó desde joven la necesidad de saber defenderse. El consejo de su familiar ha quedado grabado como una instrucción básica de seguridad: “Si te van a pedir algo que tú tienes, se lo tienes que dar. Y en caso de movida, corre como Dios”.

Las actrices Carmen Ruiz y
Las actrices Carmen Ruiz y Malena Alteiro, en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

La dificultad de Carmen Ruiz por combinar sus hobbies

Durante la conversación con David Broncano, Carmen Ruiz ha aclarado que nunca ha tenido que aplicar sus conocimientos en una situación real de riesgo. La actriz ha matizado que su dominio en defensa personal responde más a motivos de precaución que a la necesidad de hacer uso de la fuerza. Broncano le ha preguntado si tiene algún consejo de defensa ante un posible altercado callejero; Ruiz ha reiterado el mensaje transmitido por su hermano y ha añadido con humor su rapidez como aliada principal.

Estas declaraciones han surgido en el contexto de la promoción de La vida extraordinaria, la obra que Ruiz interpreta junto a Malena Alterio en los Teatros del Canal de Madrid hasta el 19 de abril. La complicidad entre ambas actrices se ha manifestado también al abordar otros aspectos de su tiempo libre. Mientras Alterio confesaba no practicar actividad física regularmente, Carmen Ruiz ha detallado su preferencia por alternar el ejercicio en distintas modalidades, reconociendo que la exigencia de sus compromisos laborales le impide mantener la regularidad que desearía.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

La polifacética rutina deportiva de Ruiz abarca también experiencias como el buceo, que la actriz ha compartido entusiasmada en sus redes sociales: “Cuando buceas de la mano de grandes profesionales, todo se disfruta el doble”. El interés por superar desafíos personales le ha llevado además a iniciarse en el surf y a plantearse pequeños retos durante escapadas y vacaciones, sumando así otra faceta a su trayectoria fuera de los escenarios.

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