La prensa italiana analiza a la reina Letizia en su primer encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano: “Se ha olvidado de un detalle”

Los reyes Felipe VI y Letizia en el Vaticano durante su primera visita oficial con el Papa León XIV (REUTERS/Matteo Minnella)

Los reyes Felipe VI y Letizia se han convertido en los grandes protagonistas de la actualidad internacional este viernes, 20 de marzo, con motivo de su visita oficial a Italia. La capital, Roma, ha sido el escenario de una jornada marcada por la relevancia institucional, el simbolismo religioso y una notable repercusión mediática tanto dentro como fuera del país transalpino.

El momento central del viaje ha sido la audiencia privada que Sus Majestades han mantenido con el Papa León XIV en su biblioteca personal, un encuentro que se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde su primera reunión, celebrada tras el inicio de su pontificado, posterior a la muerte del Papa Francisco. Este nuevo cara a cara refuerza los lazos entre la Casa Real española y el Vaticano en un contexto de continuidad institucional.

Los reyes Felipe VI y Letizia durante la audiencia privada en el Vaticano con el Papa León XIV (Vatican Media/Handout via REUTERS)

No obstante, la agenda de la visita ha ido más allá del encuentro con el Pontífice. El padre de la princesa Leonor ha viajado también para asumir el cargo de Protocanónigo del Cabildo de la Basílica de Santa María la Mayor, una distinción de carácter histórico que subraya la vinculación de la monarquía española con esta emblemática basílica romana.

El look de la reina Letizia, a examen

Como suele ocurrir en este tipo de citas, la atención mediática no se ha centrado únicamente en los actos oficiales. El estilismo de la reina Letizia ha acaparado titulares y comentarios, especialmente por su decisión de acogerse al conocido “privilegio del blanco”, reservado a determinadas reinas y princesas católicas en audiencias papales. Para la ocasión, la periodista ha estrenado un vestido de tweed blanco, de corte midi y silueta sobria, que ha sido ampliamente elogiado por su elegancia.

La prensa italiana no ha tardado en hacerse eco del conjunto elegido por la monarca española. El diario Il Messaggero ha destacado un detalle que, hasta entonces, había pasado desapercibido: “Letizia ha podido hacer uso del ‘privilegio del blanco’ luciendo un inmaculado vestido de corte tubo, aunque se ha olvidado de un detalle: la mantilla sobre la cabeza”, han indicado.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

Asimismo, el citado medio ha aprovechado para explicar el significado de esta tradición protocolaria: “Según el protocolo del Vaticano, todas las reinas o princesas no católicas tienen la obligación de vestir de negro o, como mucho, de azul oscuro ante el Papa. Deben llevar vestidos preferiblemente de manga larga, con un escote poco pronunciado y faldas que lleguen al menos hasta la rodilla. Por lo general, está previsto que se cubran la cabeza con una mantilla negra u oscura”, han comenzado.

En este contexto, el uso del blanco por parte de la reina Letizia responde a un privilegio exclusivo: “En cambio, las reinas y princesas católicas pueden vestir de blanco en audiencia con el Pontífice. No son muchas las que gozan del privilegio del blanco: además de Letizia, encontramos a Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco y Stéphanie de Luxemburgo”, han matizado. A este selecto grupo se suman también la reina Sofía y María Teresa de Luxemburgo.

Otro medio italiano, Tiscali, ha puesto el foco en la llegada de los monarcas al Vaticano, difundiendo imágenes del momento: “Los monarcas llegaron al Patio de San Dámaso del Palacio Apostólico y, tras ser recibidos por la guardia de honor, saludaron a los fotógrafos antes de entrar para una reunión privada con el Pontífice”, han indicado. Además, han subrayado la relevancia del reconocimiento recibido por el monarca español: “Tomará posesión del título de Protocanónigo del Cabildo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor”, han señalado. La cobertura mediática se ha extendido también a la televisión pública italiana, con programas como Tg2, que han emitido imágenes tanto del encuentro como del momento en el que Felipe VI recibe la citada distinción.