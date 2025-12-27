Ortega Cano anuncia que tomará medidas legales contra Mediaset: “Grabaron y emitieron una conversación privada sin mi consentimiento”

José Ortega Cano en una imagen de archivo (Europa Press)

Todo apuntaba que el año 2025 terminaría de la mejor manera para José Ortega Cano, quien el pasado 23 de diciembre celebró su 72 cumpleaños por todo lo alto. Sin embargo, una nueva polémica ha vuelto a situarle en el centro de los focos. El viudo de Rocío Jurado se encuentra sumamente disgustado con el grupo Mediaset España, cadena privada en la que, actualmente, trabaja su hija, Gloria Camila. Y es que, según él mismo ha dejado saber a través de un comunicado, uno de los programas de televisión del ente ha traspasado las líneas de su privacidad.

La encargada de sacar a la luz esta amarga realidad ha sido la hermana de José Fernando Ortega Mohedano, quien ha compartido un escrito oficial en nombre de su padre a través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi 900 mil seguidores. En dichas palabras, el extorero expresa su profundo malestar y acusa a un espacio de Telecinco de haber grabado y emitido una conversación telefónica privada sin su consentimiento. El comunicado califica el texto como una “queja formal” y advierte de la posibilidad de emprender acciones legales si no se atienden de manera inmediata las peticiones formuladas por el exdiestro.

José Ortega Cano y su hija Gloria Camila (Instagram/ @gloriacamilaortega)

“Por medio del presente escrito, D. José María Ortega Cano formula queja formal por la grabación de una conversación telefónica privada y su posterior cesión y emisión en un programa de televisión emitido por esa entidad, todo ello sin el consentimiento del afectado”, son las primeras líneas que componen el escrito.

Las exigencias que pide José Ortega Cano antes de tomar medidas legales

“En concreto, una tercera persona, que no ostenta la condición de periodista, ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, realizó una grabación unilateral de una llamada telefónica privada mantenida con D. José María Ortega Cano, grabación que fue posteriormente facilitada a un programa de televisión y difundida públicamente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales (Vamos a ver)“, continúa diciendo el comunicado, haciendo alusión al espacio de Telecinco.

Entre las exigencias que plantea Ortega Cano figura, en primer lugar, el cese inmediato de cualquier emisión de la conversación grabada. Asimismo, solicita la retirada íntegra del contenido en todas las plataformas en las que se haya difundido y la confirmación por escrito de las medidas adoptadas por la empresa audiovisual para dar cumplimiento a estas demandas.

El comunicado de José Ortega Cano hecho público por Gloria Camila (Instagram / @gloriacamilaortega)

Desde el entorno del exdiestro se insiste en que la difusión de la llamada vulnera derechos fundamentales. Así queda reflejado en el escrito, en el que se subraya que “dicha actuación constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones, así como en el derecho a la propia imagen y la voz”. Estas afirmaciones refuerzan la gravedad de las acusaciones y fundamentan la advertencia de acudir tanto a la vía civil como a la administrativa y, llegado el caso, a la penal.

El comunicado, de tono contundente, deja clara la determinación del viudo de Rocío Jurado de llegar hasta las últimas consecuencias si no obtiene una respuesta satisfactoria. “Se le advierte expresamente que, en el caso de no atender el presente requerimiento, se ejercitarán las acciones legales que asisten a D. José Ortega Cano, tanto por la vía civil, solicitando la correspondiente indemnización por los daños morales y perjuicios causados, como por la vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder por la vulneración del secreto al derecho de las comunicaciones”.

Por el momento, Mediaset no ha hecho pública una respuesta oficial al requerimiento planteado por Ortega Cano. De no producirse, la situación podría derivar en un delicado proceso judicial entre una de las figuras más conocidas del panorama mediático español y uno de los principales grupos de comunicación del país.