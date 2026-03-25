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Feijóo llama a Sánchez "trilero" y "pacifista de pacotilla": Usa la guerra de Irán para "ocultar su proyecto agonizante"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por usar la guerra de Irán y la política exterior para "ocultar su proyecto agonizante" y llevar a España a la "irrelevancia" en el plano internacional. Además, le ha llamado "trilero" y "pacificista de pacotilla", subrayando que preside el Gobierno "con mayor gasto militar de la historia democrática de España".

"Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias", ha proclamado Feijóo en el Pleno del Congreso, para echar en cara a Sánchez que se escude en el conflicto en Oriente Próximo para no presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A su entender, esa excusa es una "tomadura de pelo" con la que Sánchez sigue "riéndose" de los españoles. "Lo que sobra España en tiempos de guerra es no tener Presupuestos, es estar en manos de un trilero, sin cuentas, ignorando al Parlamento y sin unidad ni en el Consejo de Ministros", le ha espetado.

Durante el debate sobre el conflicto en Oriente Próximo tras el último Consejo Europeo, Feijóo ha acusado a Sánchez de presidir el Gobierno con "más gasto militar de la historia democrática" de España y le ha advertido de que "algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles secretos". "¿Le han dado las gracias el régimen iraní? ¿Le han dado las gracias las organizaciones terroristas de Hezbolá?", ha interpelado.

"TRAIDOR DE EUROPA"

El jefe de la oposición ha asegurado que él no quiere que España "sea comparsa de nadie" pero tampoco que se lleve al país a "la irrelevancia". "Usted está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo", ha dicho al presidente del Gobierno. De hecho, ha revelado que en privado algún homólogo le llama "el traidor de Europa".

Además, Feijóo ha calificado de "insuficientes" las ayudas que recoge el decreto del Gobierno para paliar los efectos de la guerra y ha pedido influir la deflactación de la tarifa del IRPF. También, le ha emplazado a garantizar la continuidad de las centrales nucleares, en línea contraria a lo que propone el texto del Ejecutivo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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