'Corredora', la película sobre una atleta de élite con brotes psicóticos llega a Málaga

Málaga, 7 mar (EFE).- 'Corredora' cuenta el drama de una atleta de élite que comienza a sufrir brotes psicóticos en una película que muestra que las enfermedades mentales afectan a cualquier estrato de la sociedad, ha destacado este sábado su directora, Laura García Alonso, en la presentación de esta ópera prima en el Festival de Málaga.

"Esa idea de que hasta un deportista, que es una figura tan aspiracional en la sociedad, puede tener un problema tan serio y tan relacionado con sectores más marginales, me parecía novedosa", ha explicado en rueda de prensa esta realizadora madrileña formada en Cataluña, que compite por la Biznaga de oro.

Alba Sáez ('El día de mañana') interpreta a Cris, una joven que vive en un centro de alto rendimiento, concentrada en entrenarse para carreras de 800 metros, un papel que le ha exigido una importante preparación física.

"He estado un año entrenando tres días a la semana con Andreu Novakovski, especialista en medio fondo en 800. Aprendí a correr, a la colocación del pie, a la colocación del cuerpo", ha relatado.

Además, el hecho de estar en un centro donde había atletas de alto rendimiento le permitió observarles corporalmente, cómo se relacionan entre ellos, de qué manera entraban a la pista, o cómo se relacionaban con el material y habitaban el espacio, ha añadido la actriz.

"Se ha escogido aquí un tipo de disciplina que es muy individualista, tú tienes que ser mejor y los demás se convierten en enemigos, y ahí es donde empieza ella a ver fantasmas y ver amenazas", ha recordado al respecto el actor que hace de padre de la protagonista, Àlex Brendemühl ('Truman', 'Creatura').

Pero este es un relato con el que en ningún momento se quiere transmitir que "el deporte de élite es el enemigo", ha advertido la directora. "Hay una frase que dice Cris en la película, y es que sabe que lo que le ha pasado le podría haber pasado en cualquier trabajo" que le llevara a una situación de estrés, y esto es algo que puede pasar al dirigir una empresa o al llevar las tareas de una casa.

Para Brendemühl, la reflexión es si se debe llegar tan lejos "o si nos podemos dar cuenta antes de que esa persona está dando señales de estar llegando al límite" desde su propio entorno.

"Todos hemos tenido alguna persona cercana que sufre alguna enfermedad mental o la hemos sufrido nosotros mismos y entonces nunca es suficiente, por muchas historias que se hayan contado, hablar de la soledad que sufre la persona que está brotando y los miedos y el pánico del entorno", ha continuado.

En la película, los acompañantes son él, como padre, y la hermana de la protagonista, interpretada por Marina Salas ('Esmorza amb mi'), que ha destacado la importancia de los vínculos para la sanación de las personas que sufren enfermedades mentales, y cómo esta realidad se muestra en 'Corredora'.

"Ellas son hermanas-amigas que no tienen ni competitividad ni se odian ni se envidian", ha enfatizado la actriz.

Para la directora, los tres protagonistas han logrado un nivel de interpretación "muy fina, muy poliédrica". "En una de mis escenas favoritas de la película, cuando Cris se abre a su familia, están tan conectados y son tan competentes que yo no tenía ni que dirigirlos. De hecho, hicieron la escena mejor de lo que yo tenía en la cabeza", ha confesado la directora. EFE

(foto)

EFE

