El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años

El caso de Natasha Ryan, una joven de 14 años que “volvió de la muerte”

Natasha Ryan fue conocida durante años como “la chica del armario”. La desaparición que desconcertó a Australia y al mundo, al mantenerse durante más de cinco años escondida antes de ser encontrada viva, escondida a pocos kilómetros de su familia.

Natasha Anne Ryan tenía 14 años cuando, el 31 de agosto de 1998, se despidió de su madre para ir al colegio y nunca regresó. Durante años, la policía y la comunidad creyeron que había sido víctima del asesino en serie Leonard Fraser, quien ya había sido acusado de hasta cinco crímenes contra mujeres y menores.

“Esa tarde ya no volvió a casa. Simplemente desapareció”, relataron los medios locales. Su rostro apareció en las noticias, se pegaron carteles y campañas públicas, y el miedo se instaló en Rockhampton. La familia, devastada, incluso celebró un servicio memorial por su 17º cumpleaños, convencida de su muerte.

Mientras tanto, la policía centró la investigación en Fraser, quien bajo presión llegó a “confesar” el asesinato de Natasha: “Terminó diciendo que había encontrado a la chica en un cine, que la había atraído hasta su coche, que la había atacado dejándola inconsciente para luego matarla y abandonar su cuerpo cerca de un lago”. Pero no se encontró ni rastro de los restos.

Natasha Ryan a la edad de nueve años

“Escondida en un armario”

En abril de 2003, cinco años después de su desaparición, un aviso anónimo condujo a la policía hasta la casa de Scott Black, su novio. Al registrar la vivienda, encontraron a Natasha, entonces de 19 años, acurrucada en un armario, “donde solía esconderse siempre que alguien venía a la casa”, explicó el abogado de la familia.

Natasha reveló que había permanecido allí voluntariamente durante todo ese tiempo y que había salido de la vivienda solo seis veces, siempre de noche. Explicó el motivo de su desaparición. “La mentira se había vuelto demasiado grande”, confesó entonces.

La joven había desaparecido a los 14 años

La reaparición de la joven coincidió con el juicio del asesino en serie. “Estoy muy contento de informarles que Leonard John Fraser no es el responsable de la muerte de Natasha Anne Ryan. Natasha está viva”, anunció en la corte el fiscal Paul Rutledge.

“Ella estaba muy bella, muy pálida y muy confusa y asustada. Pero estaba viva, eso significaba para mí más que nada en el mundo”, dijo su padre, Robert Ryan, con algo de incredulidad por el momento, pero emocionado.

Scott Black, el novio de Natasha

Las consecuencias legales

El hallazgo provocó una tormenta mediática. El agente de famosos Max Markson viajó a Rockhampton para negociar derechos exclusivos, y medios como 60 Minutes abonaron hasta 250.000 dólares (216.000 euros) por la historia.

“Me emociona mucho no tener que esconderme más. Me siento libre. Cuando desaparecí, sentí rabia hacia todos y hacia todo. No quería estar en la escuela, no quería estar en casa, no quería formar parte de esa vida”, declaró Natasha.

En 2008, la pareja se casó

Scott Black fue condenado a un año de cárcel por perjurio, mientras que Natasha recibió multas por generar una investigación policial falsa. “Merezco un castigo severo por lo que he hecho”, admitió la chica.

En 2008, la pareja se casó, adoptando Natasha el apellido de Black y viviendo bajo el nombre de Tash Black. Juntos tuvieron cuatro hijos y trataron de llevar una vida más privada, lejos de la exposición mediática. La “chica del armario” murió el 2 de junio de 2024 con 40 años.