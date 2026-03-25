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Croquetas de pollo sin gluten: la receta tradicional adaptada para celiacos

Este estilo adapta la receta clásica, manteniendo el espíritu tradicional, pero utilizando ingredientes aptos para las personas que padecen esta enfermedad

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El Día Internacional de la Croqueta es un justo homenaje a un bocado imprescindible
Croqueta de pollo sin gluten (Adobe Stock)

Las croquetas de pollo sin gluten son ese bocado que conquista a todos, incluso a aquellos que son celiacos. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, su sabor evoca recuerdos de infancia y reuniones familiares.

Esta versión adapta la receta clásica, manteniendo el espíritu tradicional, pero utilizando ingredientes aptos para celíacos. Perfectas como tapa, entrante o cena ligera, van de maravilla con una ensalada fresca o un vino blanco seco bien frío.

Receta de croquetas de pollo sin gluten

Las croquetas de pollo sin gluten se preparan igual que las tradicionales: una masa de bechamel con pollo desmenuzado, rebozada y frita. Aquí, la clave es sustituir la harina y el pan rallado por versiones sin gluten, logrando el mismo resultado dorado y cremoso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 75 minutos
  • Preparación: 35 minutos
  • Cocción: 40 minutos (incluye enfriado y fritura)

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 2 cucharadas de mantequilla o margarina
  • 3 cucharadas de harina sin gluten (maíz, arroz o mezcla panificable)
  • 1 litro de leche entera
  • 1 pastilla de caldo sin gluten (opcional)
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 huevos
  • 200 g de pan rallado sin gluten
  • 200 ml de aceite de oliva suave (para freír)

Cómo hacer croquetas de pollo sin gluten, paso a paso

  • Cuece el pollo en agua con sal (si no lo tienes ya cocido). Desmenúzalo muy fino.
  • Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio.
  • Añade la harina sin gluten y rehoga hasta que tome un tono ligeramente dorado (evita que se queme).
  • Vierte la leche poco a poco, removiendo sin parar con varillas. Así evitarás grumos y lograrás una bechamel espesa.
  • Incorpora el pollo desmenuzado, la pastilla de caldo (si usas), nuez moscada, sal y pimienta. Cocina hasta que la masa se despegue de las paredes de la sartén.
  • Extiende la masa en una fuente y deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera al menos 1 hora (así será más fácil formar las croquetas).
  • Forma las croquetas con ayuda de dos cucharas o con las manos, dándoles forma ovalada.
  • Pásalas por huevo batido y luego por pan rallado sin gluten. Asegúrate que queden bien cubiertas para un rebozado perfecto.
  • Fríe en abundante aceite muy caliente hasta que estén doradas. Sácalas y deja escurrir sobre papel absorbente. ¡Disfruta calientes!

Consejos técnicos clave:

  • Remueve constantemente la bechamel para evitar grumos.
  • Usa pan rallado sin gluten de textura gruesa para un resultado más crujiente.
  • Fríe en tandas pequeñas para que la temperatura del aceite no baje.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 25-30 croquetas (4-6 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera: Hasta 3 días en recipiente hermético (frías, ya fritas o solo formadas y rebozadas). En congelador: Hasta 2 meses, mejor antes de freír. Para freírlas, hazlo directamente sin descongelar.

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