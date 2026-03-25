Croquetas de pollo sin gluten: la receta tradicional adaptada para celiacos

Las croquetas de pollo sin gluten son ese bocado que conquista a todos, incluso a aquellos que son celiacos. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, su sabor evoca recuerdos de infancia y reuniones familiares.
Esta versión adapta la receta clásica, manteniendo el espíritu tradicional, pero utilizando ingredientes aptos para celíacos. Perfectas como tapa, entrante o cena ligera, van de maravilla con una ensalada fresca o un vino blanco seco bien frío.
Receta de croquetas de pollo sin gluten
Las croquetas de pollo sin gluten se preparan igual que las tradicionales: una masa de bechamel con pollo desmenuzado, rebozada y frita. Aquí, la clave es sustituir la harina y el pan rallado por versiones sin gluten, logrando el mismo resultado dorado y cremoso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 75 minutos
- Preparación: 35 minutos
- Cocción: 40 minutos (incluye enfriado y fritura)
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 2 cucharadas de mantequilla o margarina
- 3 cucharadas de harina sin gluten (maíz, arroz o mezcla panificable)
- 1 litro de leche entera
- 1 pastilla de caldo sin gluten (opcional)
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
- 2 huevos
- 200 g de pan rallado sin gluten
- 200 ml de aceite de oliva suave (para freír)
Cómo hacer croquetas de pollo sin gluten, paso a paso
- Cuece el pollo en agua con sal (si no lo tienes ya cocido). Desmenúzalo muy fino.
- Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio.
- Añade la harina sin gluten y rehoga hasta que tome un tono ligeramente dorado (evita que se queme).
- Vierte la leche poco a poco, removiendo sin parar con varillas. Así evitarás grumos y lograrás una bechamel espesa.
- Incorpora el pollo desmenuzado, la pastilla de caldo (si usas), nuez moscada, sal y pimienta. Cocina hasta que la masa se despegue de las paredes de la sartén.
- Extiende la masa en una fuente y deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera al menos 1 hora (así será más fácil formar las croquetas).
- Forma las croquetas con ayuda de dos cucharas o con las manos, dándoles forma ovalada.
- Pásalas por huevo batido y luego por pan rallado sin gluten. Asegúrate que queden bien cubiertas para un rebozado perfecto.
- Fríe en abundante aceite muy caliente hasta que estén doradas. Sácalas y deja escurrir sobre papel absorbente. ¡Disfruta calientes!
Consejos técnicos clave:
- Remueve constantemente la bechamel para evitar grumos.
- Usa pan rallado sin gluten de textura gruesa para un resultado más crujiente.
- Fríe en tandas pequeñas para que la temperatura del aceite no baje.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 25-30 croquetas (4-6 personas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180 kcal
- Proteínas: 9 g
- Grasas: 8 g
- Hidratos de carbono: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera: Hasta 3 días en recipiente hermético (frías, ya fritas o solo formadas y rebozadas). En congelador: Hasta 2 meses, mejor antes de freír. Para freírlas, hazlo directamente sin descongelar.