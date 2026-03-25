Croquetas de pollo sin gluten: la receta tradicional adaptada para celiacos

Croqueta de pollo sin gluten (Adobe Stock)

Las croquetas de pollo sin gluten son ese bocado que conquista a todos, incluso a aquellos que son celiacos. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, su sabor evoca recuerdos de infancia y reuniones familiares.

Esta versión adapta la receta clásica, manteniendo el espíritu tradicional, pero utilizando ingredientes aptos para celíacos. Perfectas como tapa, entrante o cena ligera, van de maravilla con una ensalada fresca o un vino blanco seco bien frío.

Receta de croquetas de pollo sin gluten

Las croquetas de pollo sin gluten se preparan igual que las tradicionales: una masa de bechamel con pollo desmenuzado, rebozada y frita. Aquí, la clave es sustituir la harina y el pan rallado por versiones sin gluten, logrando el mismo resultado dorado y cremoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 75 minutos

Preparación: 35 minutos

Cocción: 40 minutos (incluye enfriado y fritura)

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

2 cucharadas de mantequilla o margarina

3 cucharadas de harina sin gluten (maíz, arroz o mezcla panificable)

1 litro de leche entera

1 pastilla de caldo sin gluten (opcional)

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta al gusto

2 huevos

200 g de pan rallado sin gluten

200 ml de aceite de oliva suave (para freír)

Cómo hacer croquetas de pollo sin gluten, paso a paso

Cuece el pollo en agua con sal (si no lo tienes ya cocido). Desmenúzalo muy fino.

Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio.

Añade la harina sin gluten y rehoga hasta que tome un tono ligeramente dorado (evita que se queme).

Vierte la leche poco a poco , removiendo sin parar con varillas. Así evitarás grumos y lograrás una bechamel espesa.

Incorpora el pollo desmenuzado , la pastilla de caldo (si usas), nuez moscada, sal y pimienta. Cocina hasta que la masa se despegue de las paredes de la sartén.

Extiende la masa en una fuente y deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera al menos 1 hora (así será más fácil formar las croquetas).

Forma las croquetas con ayuda de dos cucharas o con las manos, dándoles forma ovalada.

Pásalas por huevo batido y luego por pan rallado sin gluten . Asegúrate que queden bien cubiertas para un rebozado perfecto.

Fríe en abundante aceite muy caliente hasta que estén doradas. Sácalas y deja escurrir sobre papel absorbente. ¡Disfruta calientes!

Consejos técnicos clave:

Remueve constantemente la bechamel para evitar grumos.

Usa pan rallado sin gluten de textura gruesa para un resultado más crujiente.

Fríe en tandas pequeñas para que la temperatura del aceite no baje.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 25-30 croquetas (4-6 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera: Hasta 3 días en recipiente hermético (frías, ya fritas o solo formadas y rebozadas). En congelador: Hasta 2 meses, mejor antes de freír. Para freírlas, hazlo directamente sin descongelar.