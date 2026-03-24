Virginia López, abogada: “Cuando empiezan los problemas en la empresa, deja de confiar en palabras y documéntalo todo”

A través de redes sociales, la letrada recomienda qué hacer cuando se sospecha de movimientos fuera de lo corriente en el lugar de trabajo. / Freepick

En ocasiones, frente a situaciones atípicas, se necesitan ejemplos de cómo actuar al respecto. A ello tratan de ponerle remedio creadores de contenido, como es el caso de Virginia López, quien se autodenomina abogada en su perfil de TikTok. En sus publicaciones, López aconseja e insta a actuar a quienes la siguen, con tal de evitar daños mayores en temas que no siempre están al alcance de cualquiera.

Un ejemplo de ello es una de las últimas publicaciones de la abogada: cuando surgen conflictos en el entorno laboral, la recopilación de pruebas se convierte en el factor decisivo para ganar una demanda, según advierte Virginia López. En sus declaraciones, la especialista subraya que la ausencia de documentación suele ser la razón principal por la que muchos empleados pierden procesos judiciales contra sus empresas.

“Cuando tu empresa empieza a ir a por ti, empieza a grabar y a recoger pruebas. Sin pruebas no hay victoria. Muchos trabajadores pierden juicios, no porque no tengan razón, sino porque no pueden demostrar lo que ha pasado”, afirma López con rotundidad. Por ello, López recomienda dejar de confiar en acuerdos verbales y comenzar a recopilar toda la información relevante desde el primer indicio de conflicto. Esta estrategia, sostiene, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un litigio laboral.

Cómo reunir pruebas puede cambiar el rumbo de un juicio laboral

La abogada de TikTok destaca que la ley permite a los trabajadores grabar conversaciones en las que participan, siempre que estas grabaciones sean claras, auténticas y no estén manipuladas. “Si participas en una conversación, puedes grabarla legalmente y esa grabación puede utilizarse como prueba en un juicio siempre que seas parte de la conversación. La grabación debe ser relevante para el caso y que no se haya difundido públicamente sin consentimiento”, detalla López.

La especialista aconseja conservar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, instrucciones de la empresa, cuadrantes, registros horarios, partes de horas extra y cualquier documento que refleje lo que realmente ocurre en el trabajo. También sugiere tomar fotografías de tablones de anuncios, calendarios laborales u órdenes internas, ya que estos documentos pueden desaparecer cuando se inicia un conflicto laboral.

“Descarga y guarda contratos, nóminas y comunicaciones de la empresa, porque cuando te despiden o hay problemas, suelen bloquear el acceso al correo o a los sistemas internos y te quedas sin pruebas”, sostiene López. Insiste en que la prevención es clave ante posibles represalias empresariales. El uso de herramientas tecnológicas puede desempeñar un papel relevante. La cronología de Google Maps sirve como respaldo para demostrar presencia en lugares y horarios específicos, lo que puede resultar útil para probar jornadas laborales, desplazamientos o la presencia en determinados sitios.

López enfatiza la importancia de documentar episodios de acoso laboral o moving, registrando fechas, lugares, hechos y testigos. “Si sufres acoso laboral o moving, documenta cada episodio, anota fechas, lugares, qué ocurrió y quién estaba presente. Guarda cualquier mensaje, correo o instrucción contradictoria que pueda demostrar presión, humillaciones o trato hostil. Los testigos también pueden ser clave”, explica.

Declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien ha celebrado la reducción del paro en 57.835 personas en mayo y la bajada de los 2,5 millones por primera vez desde julio de 2008. "Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras", ha asegurado. (Fuente: Ministerio de Trabajo)

La abogada recomienda acudir al médico si la situación afecta la salud mental, de modo que se generen informes que puedan respaldar la existencia de ansiedad, estrés o depresión. Advierte que dejar constancia mediante una denuncia ante la Inspección de Trabajo crea un antecedente formal que puede resultar determinante. “En los conflictos laborales hay una regla muy sencilla: la empresa suele tener más poder, pero quien tiene las pruebas suele ganar el juicio. Así que pon rumbo laboral a tu vida y defiende tus derechos con tu abogada laboralista”, concluye Virginia López.