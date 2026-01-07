Madrid, Málaga, Granada y Barcelona lideraron la contaminación por dióxido de nitrógeno en 2025

Un vehículo circulando por una calle. (Peter Macdiarmid/Getty Images)

Las principales ciudades españolas han incumplido el nuevo umbral anual de dióxido de nitrógeno (NO₂) fijado por la Unión Europea, según los registros que ha analizado Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que en conjunto suman casi 12 millones de habitantes, lo que equivale a una cuarta parte de la población del país. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que afecta, al ser inhalado, a las partes más profundas de los pulmones, reduciendo la resistencia a infecciones.

Según ha informado este miércoles la organización ecologista, los resultados del informe muestran que en 2025 todas las áreas evaluadas superaron el valor límite anual que la normativa europea ya ha adoptado, motivado principalmente por las emisiones de los vehículos a motor en el entorno urbano. Aunque el informe destaca una progresiva reducción en la presencia de NO₂ durante los últimos años —una tendencia atribuida principalmente a la renovación del parque automovilístico y al ascenso de los coches de gasolina en detrimento de los diésel—, las dieciocho ciudades seleccionadas afrontan el reto de intensificar sus esfuerzos para llegar al nuevo listón legal, pues todas ellas siguen lejos del cumplimiento exigido por la Unión Europea.

Concentración de NO2 en grandes ciudades. (Gráfico de Ecologistas en Acción)

Los puntos más complicados del país se han localizado especialmente en las estaciones Plaza Elíptica (Madrid), Avenida Juan XXIII (Málaga), Granada Norte, Eixample (Barcelona) y San Basilio (Murcia), con valores medios anuales en torno a 30 microgramos por metro cúbico (μg/m³). Esta concentración triplica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (10 μg/m³) y supera con holgura el tope de 20 μg/m³ que deberá alcanzarse antes del 1 de enero de 2030.

Por el contrario, ninguna urbe ha llegado a sobrepasar en 2025 el antiguo y menos exigente límite de 40 μg/m³, vigente hasta la entrada en vigor de la nueva normativa y ya sin sobrepasar en España desde 2022, de acuerdo con la información de Ecologistas en Acción.

Cabe también destacar que, según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el dióxido de nitrógeno ha sido responsable de 4.100 muertes prematuras en España durante 2023.

<b>Otras ciudades superan el nuevo límite</b>

Más allá de esos núcleos, la organización ha subrayado que otras trece ciudades también han rebasado el nuevo umbral legal de NO₂ en 2025. Entre ellas destacan los registros en la estación Felisa Munárriz (Pamplona) con 27 μg/m³, Olivereta (Valencia, 26), Torneo (Sevilla, 25), María Díaz de Haro (Bilbao, 25), Oeste (Vigo, 25), Palacio de Deportes (Oviedo, 24) y Plaza de Pontevedra (A Coruña, 23).

Entre las capitales con concentraciones más moderadas aparecen Palma (Foners) y Córdoba (Avenida Al-Nasir), ambas con 22 μg/m³, Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20); estas dos últimas rozan el nuevo límite establecido para 2030.

A qué se deben las diferencias

Según ha argumentado Ecologistas en Acción, las importantes diferencias entre estaciones de ciudades con tamaño similar —por ejemplo, Málaga, Sevilla y Zaragoza en el grupo de grandes urbes, o Granada, Palma y Valladolid en el de intermedias—, se explican por la mala ubicación de numerosos puntos de control orientados al tráfico, que no responden a los “puntos críticos” que exige la reciente legislación.

Revisar sistemas y endurecer políticas

Por todo ello, desde la asociación ecologista piden revisar los sistemas de medición y endurecer políticas. Esta situación implica que los registros obtenidos en ciudades con niveles de NO₂ más bajos, o en algunas urbes medias —como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria, que carecen siquiera de estaciones específicas para el tráfico—, no reflejan fielmente el aire real que respira la ciudadanía. Así lo han indicado las campañas de medición de NO₂ realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

Frente a este escenario, la organización ha pedido de forma expresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una revisión completa de la ubicación de los puntos oficiales, con el fin de adaptarlos a los nuevos criterios legales. De hecho, al constatar que la totalidad de las ciudades evaluadas incumplirían el límite actualizado, Ecologistas en Acción ha instado a las autoridades a tomar medidas eficaces para reducir la presencia de automóviles en las calles.

La organización ha recordado que el plazo para que los 150 municipios españoles con más de 50.000 habitantes crearan zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos para episodios de mala calidad del aire finalizó hace tres años, sin que la mayoría lo haya cumplido de forma efectiva. También insisten en la necesidad de desplegar zonas de bajas emisiones realmente funcionales.

Señalización que indica la Zona de Bajas Emisiones en Madrid centro junto a un semáforo en rojo

Prórroga de la UE sobre coches de combustión

Por otro lado, la organización ha manifestado a través del informe que la prórroga adoptada por la Comisión Europea sobre la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 constituye, en su opinión, un retroceso. “Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero”, han subrayado en un comunicado.