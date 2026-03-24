España

Sumar detecta una grieta en el PSOE y dará la batalla en el Consejo de Ministros: “Flaquea constantemente y no nos va a temblar el pulso”

En paralelo, la formación necesita imperiosamente que el Congreso convalide el decreto anticrisis y “presionará” a PP y Vox desde la calle

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Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

Sumar se reunió este lunes en el Congreso para marcar un punto y aparte. Representantes de las distintas fuerzas que integran el espacio político abordaron la estrategia después de una nueva derrota electoral, con el debate sobre el liderazgo encallado y en plena búsqueda de un encaje en el Gobierno una vez Pedro Sánchez ha ido haciendo suyas las banderas que primero ondeó la izquierda a su izquierda.

A tenor de los discursos, Sumar tiene detectada una grieta tanto en el PSOE como en la derecha por la que entrar, percutir; tratar de recuperar terreno. Pero lo primero que necesita demostrar es que su peso en la coalición es real, lo que pasa por que su amago de echar abajo el Consejo de Ministros extraordinario del viernes se materialice en un triunfo en el Congreso de los Diputados.

La formación habla con “orgullo” de haber arrancado el decreto ley para la prórroga de los contratos de alquiler, pero a día de hoy no cuenta con los apoyos para hacerlo prosperar. El ministro Pablo Bustinduy ha llamado a organizar “la mayor movilización social posible” como forma de “presión” al resto de partidos. La medida afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.

Los máximos responsables de Movimiento
Los máximos responsables de Movimiento Sumar, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mes Per Mallorca, CHA y Verdes Equo, este lunes en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

Yolanda Díaz anota como éxito el mero anuncio del viernes y lo pone como ejemplo de lo que Sumar es capaz de lograr: “Quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político, porque la batalla fue gruesa. (...) Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza”.

“Vamos a disciplinar a los rentistas”

Ernest Urtasun tomó la palabra para considerar que “vamos a un escenario de guerra prolongada”, por lo que “muy seguramente el paquete aprobado no sea el último”. Esta circunstancia sirve a Sumar para reivindicar su lugar en el Gobierno, señalando que, sin ellos, Sánchez no habría emprendido desde la proclamación del Estado de Palestina hasta el choque frontal con Donald Trump.

“No hubiera habido plante ante las exigencias militaristas de Trump si no hubiera sido por la posición firme de nuestro espacio político. España está situada donde le toca gracias también al trabajo que estamos haciendo”, defendió el ministro de Cultura. Pero la parte más interesante de su intervención fue aquella en la que subrayó ante sus compañeros la flaqueza de su socio de gobierno.

“Sabemos que el PSOE, cuando se trata de atacar determinados intereses económicos en nuestro país, flaquea, flaquea constantemente, y es aquí donde nosotros vamos a decir que no nos va temblar el pulso para que el reparto de las consecuencias de la guerra sea justo. Se refiere Urtasun a la vivienda. No olvida Sumar que los socialistas tumbaron una ley que prohibía comprar a los fondos buitre.

Ernest Urtasun, este lunes en
Ernest Urtasun, este lunes en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

“Nunca hablamos de lo que vota la extrema derecha”

“Es la primera vez que un Ministerio de Trabajo ha logrado una cosa insólita -dijo el ministro-: disciplinar a la patronal y no a los trabajadores. Pues ahora tendremos que ser capaces de disciplinar a los rentistas de este país y al oligopolio energético frente a un PSOE que si no es por nosotros, no lo van a hacer”. Sumar pone en la diana a quienes “pretenden lucrarse de forma extraordinaria” con esta guerra.

En segundo lugar, Ustasun señaló el flanco por el que atacar a la oposición, pero más particularmente a Vox. “¿Qué va a votar la extrema derecha sobre la prolongación de los contratos? Porque esto hay que empezar a decirlo. Nunca hablamos de lo que vota la extrema derecha con las cuestiones materiales, y es aquí donde tenemos que desenmascararles. Se llena la boca de defender ‘los intereses de la mayoría’“.

La prioridad, repitió, es “un reparto justo” de las cargas del conflicto. En ese conflicto que Sumar prevé largo, el plan pasa por desgastar políticamente a quien mire contra los intereses de los españoles más vulnerables y pueda, por acción u omisión, beneficiar a “rentistas” y grandes compañías, mirando a PP y Vox, pero empezando por el propio socio de gobierno. Antes se la juega en el Congreso con los alquileres.

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