‘Marte’, el “principal tanque de Europa”, inicia su preparación un año después del inicio del proyecto

Tanque de Europa 'Marte' (Montaje Infobae)

El sector de defensa europeo ha alcanzado un hito importante en la cooperación militar internacional con el desarrollo del proyecto ‘Marte’, considerado el “principal tanque de Europa” en el futuro. Financiado por el Fondo Europeo de Defensa (EDF), este programa cumple su primer año y avanza hacia la creación de un nuevo modelo de carro de combate, adaptado a las demandas de los conflictos terrestres contemporáneos.

El proyecto refuerza la autonomía estratégica del continente en un ámbito fundamental en las fuerzas armadas como los vehículos de combate. Se trata de un consorcio que agrupa a empresas líderes del sector, entre ellas las alemanas KNDS Deutschland, Rheinmetall Landsysteme, Leonardo SPA de Italia, Indra en España y SAAB AB de Suecia.

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Cooperación internacional en el tanque de Europa

La primera de estas compañías ha confirmado que afronta un nuevo paso importante, comenzando su diseño y preparación tras definir sus objetivos. En los primeros 12 meses de actividad, el grupo ha completado paquetes técnicos esenciales, como un concepto operativo integral (CONOPS) y un catálogo de requisitos para el sistema de combate, que ya ha presentado a la Comisión Europea, encargada de financiar y supervisar el proceso.

El desarrollo de los fundamentos del proyecto ha contado con la coordinación de la sueca SAAB AB y la participación activa de los ministerios de defensa de los países implicados. Este trabajo conjunto permitió consensuar una visión común sobre los requisitos y estrategias que deberá cumplir el futuro tanque europeo, asegurando que las necesidades de todos los usuarios estén representadas.

Aunque no han revelado muchos detalles técnicos, los responsables del consorcio han explicado algunas funciones de los miembros. La compañía alemana destacó la labor de Indra, responsable de investigar la madurez y viabilidad de las tecnologías de defensa europeas, un análisis clave para orientar los próximos pasos del desarrollo. La empresa española sigue peleando por su papel en la industria europea, en medio de una situación interna compleja por el supuesto conflicto de intereses que ha tumbado su compra de EM&E Group.

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Diseño, preparación y próximos pasos

El último avance ha sido la definición precisa de los parámetros clave para el diseño del nuevo tanque europeo, así como la unificación de las necesidades específicas de los usuarios militares de los países participantes. Esta coordinación permite que el sistema que se desarrolle responda de manera adecuada a los retos actuales en el terreno militar, donde la flexibilidad y la integración tecnológica resultan esenciales.

Tras la verificación de los primeros hitos por parte de la Comisión Europea, el proyecto avanza hacia la fase de diseño arquitectónico del tanque y sus sistemas asociados. En esta etapa, KNDS Deutschland, Rheinmetall y Leonardo SPA lideran el desarrollo, con el propósito de alcanzar la evaluación preliminar del diseño en un plazo de un año. El enfoque se centra en incorporar avances en protección, movilidad y tecnología electrónica.

La asamblea general celebrada en noviembre de 2025 en San Sebastián reunió a los socios y actores clave, quienes revisaron el progreso y ratificaron el compromiso con los objetivos estratégicos del programa. El éxito logrado hasta el momento refuerza la cooperación industrial europea y sitúa a ‘Marte’ como referente en innovación y soberanía tecnológica en defensa.