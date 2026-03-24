Ursula von der Leyen condenó las acciones del régimen iraní en el estrecho de Ormuz y advirtió que “ponen en riesgo el comercio global” (REUTERS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones del régimen de Irán en Medio Oriente y exigió el cese inmediato de los ataques contra la navegación comercial, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz. La dirigente realizó estas declaraciones durante una comparecencia en Canberra junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un contexto de impacto global sobre el comercio y la energía.

Von der Leyen afirmó que “Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial”. La titular del Ejecutivo europeo calificó además como “inaceptables” los ataques contra buques mercantes, en referencia a los incidentes registrados en una de las principales rutas para el suministro energético mundial. El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas, lo que intensifica la preocupación internacional ante posibles interrupciones.

La presidenta de la Comisión Europea advirtió que estas acciones “ponen en riesgo el comercio global” y remarcó que la libertad de navegación representa un principio fundamental del derecho internacional. En ese marco, insistió en la necesidad de desescalar la situación y evitar mayores alteraciones en los flujos comerciales. También pidió el fin de las hostilidades en la región y subrayó el impacto económico que ya se percibe en distintos países.

Durante la misma comparecencia, Von der Leyen sostuvo que la situación de las cadenas de suministro energético es “crítica” y vinculó la crisis con el aumento de precios a nivel global. “Todos sentimos el impacto de los precios del gas y el petróleo en nuestras empresas y nuestras sociedades”, señaló. En esa línea, agregó: “Es de suma importancia que lleguemos a una solución negociada que ponga fin a las hostilidades que vemos en Medio Oriente”.

Von der Leyen sostuvo que la situación de las cadenas de suministro energético es “crítica” y vinculó la crisis con el aumento de precios a nivel global (REUTERS)

Por su parte, Albanese no emitió en ese acto una condena directa adicional contra Irán, aunque reafirmó la posición de su país en favor del orden internacional basado en reglas y la seguridad global. El gobierno australiano mantiene una postura alineada con sus socios occidentales frente a la crisis y ha expresado con anterioridad críticas a las acciones de Teherán, así como su preocupación por la estabilidad regional.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz generan inquietud por su impacto en el transporte marítimo y energético, con consecuencias que ya se reflejan en los mercados internacionales. La ruta resulta clave para el comercio de hidrocarburos, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de presión para la economía global.

En paralelo a estas declaraciones, Australia y la Unión Europea anunciaron avances en su relación bilateral. Ambas partes confirmaron la conclusión de un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, así como la firma de una asociación en materia de seguridad y defensa. Además, informaron el inicio de conversaciones para la participación australiana en el programa de investigación Horizon Europe (Horizonte Europa), una de las principales iniciativas científicas del bloque europeo.

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial (EP)

Estos anuncios se produjeron en un contexto de cooperación reforzada entre ambas partes, en el que la seguridad internacional y la estabilidad económica ocupan un lugar central. La crisis en Oriente Medio, con su impacto en la energía y el comercio, figura entre los principales factores que impulsan la coordinación entre aliados.

(Con información de EFE y AFP)