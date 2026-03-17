La "ola" de fusiones y adquisiciones en el sector de defensa en Europa llegará a España, según Roland Berger

La tendencia global de incremento en los pedidos de defensa ya comienza a modificar el panorama empresarial en España, anticipando cambios en la estructura industrial y tecnológica del país. Según informó la consultora estratégica Roland Berger, esta evolución estará marcada por una mayor actividad de fusiones y adquisiciones, fruto de un fortalecimiento presupuestario sin precedentes, el auge de la innovación y la entrada de nuevos actores tecnológicos en el sector defensa europeo. El informe ‘On the offensive: The rise of M&A in European defense’, elaborado por la firma, atribuye este fenómeno al alza sostenida de los presupuestos, la búsqueda de autonomía estratégica por parte de Europa y la irrupción masiva de tecnologías avanzadas, incluyendo los sistemas autónomos y los drones. En sus previsiones, Roland Berger considera que este ritmo de operaciones corporativas se mantendrá elevado, al menos, hasta el año 2030.

De acuerdo con el informe citado por la consultora, el sector defensa en Europa vive un periodo de fuerte crecimiento, en el que las fusiones y adquisiciones entre empresas han aumentado considerablemente. Roland Berger detalló que las principales economías europeas mantendrán un gasto récord cercano a los 470.000 millones de euros en 2025, gracias en parte a los compromisos asumidos por los países miembros de la OTAN de elevar su inversión en materia de defensa. Esta tendencia, según Roland Berger, se traduce en una expansión del número y el valor de las operaciones de M&A, que han alcanzado cerca de 40 acuerdos cerrados solo en 2025 en los ámbitos de defensa y espacio, y que muestran señales de perdurar durante los próximos años.

El documento, presentado por la consultora, destaca que España se encuentra ante una oportunidad de fortalecimiento de sus capacidades industriales y tecnológicas. El socio responsable del sector industrial, aeroespacial y de defensa para Iberia, Pol Busquets, sostuvo que España dispone de una base industrial sólida, con capacidades tecnológicas diferenciadas en los campos terrestre, aéreo y naval. Aseguró que el crecimiento presupuestario representa una oportunidad histórica para mejorar el posicionamiento internacional de la industria española, aunque subrayó que las empresas nacionales deberán intensificar su escala y competitividad. Según explicó, la utilización de operaciones corporativas, como fusiones y adquisiciones, constituye un instrumento esencial para responder a estas exigencias.

La consultora sostiene que entre los años 2022 y 2025, el múltiplo que relaciona el valor de mercado y los beneficios de las principales empresas europeas de defensa pasó de siete a 17 veces, lo que representa más del doble en apenas tres años. Bieito Ledo, socio de Roland Berger responsable de servicios de apoyo al inversor en Iberia, indicó que este aumento de valor ya es apreciable y viene acompañado de un repunte importante en la cantidad de operaciones, especialmente desde 2023.

Según publicó Roland Berger, el impacto de estos compromisos de aumento del gasto en defensa recae directamente sobre la industria española. El informe prevé un incremento de pedidos que obligará a los fabricantes y proveedores nacionales a adquirir mayor capacidad productiva, reforzar la solidez de sus cadenas de suministro y adaptarse aceleradamente a las nuevas tecnologías. Esta realidad, según la consultora, generará transacciones cuyo propósito será escalar la presencia y las capacidades tecnológicas, al tiempo que facilitará la entrada de nuevas empresas en el ecosistema y un papel más destacado de startups especializadas en ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad y electrónica avanzada.

El informe recalca que tanto la disponibilidad de capital por parte de fondos públicos y privados como la necesidad de las industrias de escalar rápidamente su producción, contribuyen a una mayor actividad de fusiones y adquisiciones en el sector. Roland Berger señala que empresas de otros sectores, tradicionalmente ajenas al ámbito de la defensa, han comenzado a ingresar en este mercado mediante compras selectivas, ampliando el perímetro del ecosistema de defensa europeo.

De acuerdo con la consultora, otros factores que inciden sobre la aceleración de las operaciones corporativas incluyen la apuesta de la Unión Europea por reforzar la base industrial del continente y la decisión estratégica de reducir las dependencias externas. Estas políticas estimulan la aparición de grupos paneuropeos y la conformación de campeones industriales regionales, abriendo nuevas oportunidades de integración y expansión a empresas españolas. Además, la presencia creciente de tecnologías como los drones, la defensa cibernética y los sistemas autónomos convierte a las startups más innovadoras en objetivos preferentes para adquisiciones, lo que diversifica y dinamiza el mapa empresarial del sector.

Roland Berger también destacó las implicaciones de la innovación tecnológica y la urgencia de ampliar la capacidad de producción. El especialista Pol Busquets explicó que estos dos elementos están transformando las reglas del sector, ya que la velocidad con la que se exigen adaptaciones tecnológicas redefine la competencia entre empresas. Según su análisis, aquellas compañías que logren combinar la inversión tradicional con estrategias activas de fusiones y adquisiciones para incorporar capacidades críticas estarán mejor situadas para aprovechar el crecimiento esperado en el mercado europeo de defensa.

El estudio de Roland Berger concluye identificando que el entorno competitivo en defensa se caracteriza por una interacción creciente entre las grandes empresas, los fondos de inversión y las startups tecnológicas. La consultora señala que la demanda de soluciones innovadoras, junto a la necesidad de autonomía industrial, impulsará la llegada de nuevos jugadores y mantendrá elevada la actividad de operaciones corporativas al menos hasta 2030.