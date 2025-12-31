La imagen con la que Lola Índigo podría confirmar su relación con IlloJuan: el streamer aparece entre los hitos más importantes de su año

Lola Índigo comparte una foto abrazada a IlloJuan (Instagram)

Lola Índigo iniciará 2026 con la presentación de su documental La Bruja, La Niña y el Dragón en La 1, pero antes ha cerrado 2025 con lo que parece una confirmación pública de su relación con IlloJuan. La artista ha compartido en su perfil de Instagram una galería de imágenes en las que resume los momentos más importantes de su año, entre ellos, en tercera posición, una fotografía en la que aparece abrazando al conocido streamer malagueño.

La imagen ha contado con la reacción inmediata de IlloJuan, quien ha respondido en los comentarios de la publicación con un emoticono de un corazón y la ha compartido en sus stories, gesto que ha reforzado la teoría del público de lo que podría ser una oficialización por parte de ambos. La cantante suele tener poca disposición a exponer su vida privada, pero aún así optó por incluir este momento en la selección de recuerdos que ha querido compartir con sus seguidores, a sabiendas de las especulaciones y titulares que generaría.

Los rumores sobre la pareja surgieron en verano de 2025, cuando ambos fueron vistos en el aeropuerto de Málaga. La especulación se incrementó en octubre, cuando Javi de Hoyos difundió la primera imagen de ambos besándose en un restaurante, lo que generó gran expectativa entre sus bases de seguidores, que pertenecen a ámbitos muy distintos.

Lola Índigo e IlloJuan, en una fotografía de las redes sociales.

La foto del beso entre Lola Índigo e IlloJuan

Durante el periodo de rumores, tanto Lola Índigo como IlloJuan evitaron ocultarse en público. La artista fue invitada por el streamer a participar en sus transmisiones en Twitch, y él apareció posteriormente en el escenario durante el concierto de la cantante en Sevilla, dentro de la pequeña gira de estadios de la intérprete. La exposición conjunta intensificó las sospechas, pero ninguno de los dos optó por desmentir ni confirmar la relación de forma explícita.

Tras la imagen filtrada, IlloJuan se refirió públicamente a la situación, pero con su particular humor de por medio al mencionar a un amigo: “Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar. Andrés y yo estamos juntos”.

El streamer también comentó el desafío que representa para su intimidad: “El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron. A mí estas cosas ya sabéis que me tocan mucho la polla porque creo que la gente no respeta la privacidad. Pero es lo que ha pasado y es lo que hay. Y ya está, lo digo y lo confirmo, no pasa nada”.

Entrevista a David Bisbal y Lola Índigo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

Lola Índigo en RTVE

Más allá del plano personal, Lola Índigo ha atravesado un periodo de éxito profesional, pese a que actualmente esté pasando por un pequeño retiro. Además de su relación con el malagueño, sentimental o amistosa, entre los hitos seleccionados por la artista en su recopilación anual se encuentran el estreno del documental La Bruja, La Niña y El Dragón, previsto para el 2 de enero a las 23:00 horas en RTVE, la obtención de su carné de conducir y actuaciones durante su última gira, incluido un baile junto a Belén Esteban.