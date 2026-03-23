La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

Guardias civiles desfilando con el tradicional tricornio

El conflicto bélico en Irán y en todo Oriente Medio está teniendo todo tipo de consecuencias económicas en los mercados internacionales. El tránsito de mercancías y materias primas se resiente. Y afecta, por ejemplo, a una de las prendas más icónicas de la Guardia Civil, el tricornio. El Ministerio del Interior ha tenido que prorrogar unas semanas el contrato para tramitar el mayor pedido de estos sombreros en la historia reciente del Cuerpo: 16.565 unidades, 8.283 para este 2026 y las 8.282 restantes para 2027. Uno de los licitadores interesados solicitó más tiempo porque las rutas aéreas se han visto afectadas.

La Secretaría de Estado de Seguridad dictó el pasado 4 de marzo una resolución ampliando el plazo para que “los licitadores puedan presentar una oferta con coherencia a los criterios de valoración exigidos en el pliego, con los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia previstos en la ‘Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público’”. Una de las empresas que quiere participar en este contrato argumentó que “debido a la guerra Irán-Israel, el espacio aéreo de Asia hacia Europa ha suspendido muchos vuelos en su ruta a España y esto ha supuesto un pequeño retraso con vuelos, al acumularse envíos”. Según los datos que aparecen en el perfil del contratante de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, se trata de la mayor compra en la historia reciente de la Benemérita. Con esta ampliación de plazo, los interesados tienen hasta la semana que viene para presentar sus propuestas.

El tricornio ha pasado de ser el sombrero oficial de la Guardia Civil a una prenda que ya solo se usa en ciertas ocasiones, como actos protocolarios y de representación, desfiles y determinados servicios en embajadas y edificios públicos. Pero cada cierto tiempo, la dirección del Cuerpo sigue licitando contratos para adquirir nuevas unidades, que se entregan a los agentes que se incorporan a la Benemérita o que sirven para reponer aquellos que se estropean con el paso del tiempo. “La vida útil de tricornio es de cinco años. Si en ese plazo se deteriora mucho por necesidades del servicio, puedes pedir uno nuevo, pero no suele pasar. Si está en buen estado, sigues con él, y si lo pierdes, lo tienes que pagar tú”, explica a Infobae un veterano agente.

Detalle técnico del tricornio que solicita la Guardia Civil

“Este suministro tiene como finalidad garantizar que los agentes del cuerpo dispongan de las prendas reglamentarias establecidas en la normativa interna, asegurando su uniformidad, la identidad institucional y una adecuada representación del personal en el desempeño de sus funciones, tanto en actos ordinarios como en actos oficiales”, señala el pliego. Las previsiones de Interior son que 3.117 de estos sombreros vayan a los alumnos de nuevo ingreso y el resto para la reposición de los agentes ya operativos, 448 de ellos para las unidades destinadas en Canarias. El precio máximo de licitación es de 60 euros por unidad. Con los impuestos, la partida se eleva a 1.198.855 euros. En España hay pocas empresas que confeccionen tricornios.

Cambian las exigencias técnicas

Por ejemplo, los últimos pedidos, de menor cuantía, se los ha llevado un pequeño taller de confección que hay en el pueblo madrileño de Colmenar de Oreja. El anterior contrato fue adjudicado en diciembre del año pasado por 173.000 euros. Fueron 2.383 sombreros destinados para los alumnos de las nuevas promociones. El contrato también tuvo su dificultad, porque un primer expediente se quedó desierto y finalmente hubo que licitar un segundo.

Fuentes del sector, no obstante, señalan que en esta ocasión la Guardia Civil ha cambiado las características técnicas del tricornio, tradicionalmente hecho de corcho. El pliego de condiciones técnicas exige que la armadura del sombrero esté hecha “de corcho laminado natural de 3 mm de grosor que aporte por igual consistencia y flexiblidad al producto, o bien material sintético con las mismas características de consistencia y flexiblidad”.

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Un matiz, este último, que no aparece en anteriores expedientes, en los que solo se exigía como materia el corcho. “Ahora se ha incluido por primera vez la posibilidad de material sintético, lo que abre la posibilidad a que empresas extranjeras tiren los precios porque puedan presentar sombreros sintéticos”, explican las mismas fuentes. Habrá que ver finalmente qué empresa elige el Ministerio del Interior.

Este contrato de más de un millón de euros supera en más de 200.000 euros el que hasta ahora era el último gran pedido realizado por la Guardia Civil, que se formalizó en abril de 2021 por 823.000 euros para adquirir 14.700 tricornios. Entonces Interior estaba dispuesto a pagar un máximo de 46 euros por unidad. Cinco años después, el Ministerio ha incrementado un 30% su oferta económica por sombrero, al pasar de 46 a 60 euros.