El Gobierno pone coto al intrusismo en la estética: solo los médicos con especialidad podrán hacer cirugías

Una mujer durante una infiltración de ácido hialurónico. (Pexels)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto 1277/2003 que busca poner coto al intrusismo laboral en las intervenciones de cirugía estética. La normativa viene motivada “tras casos graves vinculados a profesionales sin las competencias necesarias”, señalan desde el Ministerio de Sanidad.

El actual real decreto del año 2003 establece que solo “un médico con la especialidad en Cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica” puede realizar cirugías estéticas, plásticas o reparadoras, pero permite que facultativos sin especialidad sean responsables de unidades de medicina estética. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) alertó en 2025 de que el 65% de los tratamientos médicoestéticos son realizados por profesionales no cualificados y el 20% se hacen en lugares no regulados, como peluquerías o domicilios.

Entre los casos más graves está la muerte de Sara Gómez, mujer de 39 años que falleció tras una liposupción. La víctima fue atendida por un cirujano cardiovascular, sin especialidad en estética, que le provocó múltiples perforaciones intestinales y daños severos. El caso motivó una orden ministerial impulsada por el Ministerio de Sanidad que requiere que solo los cirujanos especialistas en cirugía estética puedan realizar estas operaciones. Sin embargo, la Audiencia Nacional suspendió la orden el 11 de noviembre de 2023.

Solo médicos especialistas

Ante esta realidad, la reforma propuesta por el Gobierno refuerza la delimitación de qué profesionales pueden realizar intervenciones estéticas. La norma extenderá estas garantías a otras especialidades de la atención sanitaria, con el objetivo de minimizar errores y prevenir eventos adversos en cualquier unidad asistencial.

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

Con un nuevo artículo, el real decreto obligará a los centros y servicios sanitarios a asegurar que la atención sea prestada exclusivamente por personal con la titulación y competencias adecuadas. Es decir, tendrán que ser especialistas de cirugía plástica o de la parte del cuerpo que se vaya a operar. Para ello, los establecimientos tendrán que disponer de información actualizada de todo su personal sanitario, detallando su formación y especialidad oficial.

El real decreto entrará en vigor el próximo 1 de julio y, desde entonces, los centros sanitarios tendrán seis meses para disponer de la información y expedientes actualizados. Por su parte, las comunidades autónomas tendrán un año para adaptar su oferta asistencial a las nuevas definiciones recogidas en los anexos del real decreto.

Un choque entre médicos y enfermeras

La reforma deja abiertas las dudas sobre las competencias en las infiltraciones de ácido hialurónico, proceso muy popular y una de las áreas más polémicas en el campo de la estética. Varias sentencias han analizado si las enfermeras pueden o no realizar este tipo de intervenciones de forma legal. En octubre de 2025, el Juzgado de lo Penal número 30 absolvió a dos enfermeras acusadas de intrusismo laboral por esta misma práctica. Según el tribunal, estas inyecciones son un “producto sanitario” y no un medicamento, lo que haría que las enfermeras estuviesen cualificadas para administrarlo.

No opinan igual las organizaciones médicas, que consideran que esta interpretación “se aleja de la normativa sanitaria” vigente.