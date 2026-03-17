Lluvia de críticas a ‘Supervivientes’ y Mediaset por mantener a su presentadora más polémica, Alba Renai: “No la queremos, queremos a María Lamela”

Los presentadores de la edición 2026 de 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La nueva edición de Supervivientes ha arrancado con fuerza, tanto por el esfuerzo de los concursantes en las playas de Honduras como por la elección de su plantilla de presentadores que, para la mayoría, resulta acertada. Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi, Sandra Barneda y María Lamela están recibiendo visto bueno de los espectadores, cada uno consolidando su espacio dentro del exitoso formato de Telecinco. Sin embargo, hay una quinta figura que no hace más que generar polémica.

Se trata de Alba Renai, la presentadora virtual desarrollada por Mediaset mediante inteligencia artificial. Desde su primera aparición en 2024 como conductora de Supersecretos, un espacio para redes sociales donde se desvelan imágenes inéditas y curiosidades del reality, Renai no ha conseguido el respaldo de la audiencia. La empresa la promocionó entonces como “la primera influencer virtual entrenada por IA” que presentaba un espacio vinculado a un gran formato televisivo en España. Pero esa innovación tecnológica no ha cuajado: ni aquel año, ni ahora.

Alba Renai, la presentadora de Mediaset hecha con inteligencia artificia. (Instagram @albarenai)

Las críticas se repiten edición tras edición. El último vídeo de Alba Renai, en el que presenta a Borja y Darío (de La isla de las tentaciones 9) como nuevos concursantes, ha desatado una nueva oleada de comentarios negativos: “ya estamos con la IA”, “es penoso lo de la IA”, “¿a los participantes también los vais a hacer con IA?” o “no queremos IA, queremos a María Lamela”. Muchos piden directamente que una presentadora real ocupe el puesto. Incluso hay comentarios que evidencian cierto desconocimiento: algunos usuarios se sorprenden al descubrir a Renai por primera vez, señal de que su integración en el universo Supervivientes aún no es total.

En televisión tampoco ha pasado desapercibida. Presentadores como Patricia Pardo o Joaquín Prat han ironizado en directo sobre la existencia de Renai, sumándose al sentir general del público. Pero la base es la misma, Mediaset ha optado por la inteligencia artificial en lugar de apostar por nuevas caras de carne y hueso, cuando hay candidatas como la propia María Lamela, a quien ahora muchos reclaman para los contenidos digitales.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El ‘nacimiento’ de Alba Renai

Mediaset creó a Alba Renai en septiembre de 2023 a través de su filial Be a Lion. Entre una edición y otra de Supervivientes, la cuenta de la presentadora virtual en redes sociales sigue activa, compartiendo imágenes y publicaciones al estilo de cualquier influencer. Lo más llamativo es que se finge al extremo que es una persona real: se la puede ver en el cine, comiendo en un restaurante o haciendo deporte al aire libre. A pesar de las críticas, ha reunido más de 17.000 seguidores en Instagram, señal de que, aunque polémica, la apuesta digital no pasa desapercibida.

Alba Renai, la presentadora de Mediaset hecha con inteligencia artificial. (Instagram @albarenai)

El uso de inteligencia artificial se ha extendido también a otras promociones de la cadena, como las piezas digitales de La isla de las tentaciones 10. Pero la apuesta por Alba Renai sigue dividiendo a los espectadores. Muchos insisten en que este tipo de contenido debería estar en manos de presentadoras reales, y el nombre de María Lamela aparece una y otra vez como la candidata ideal para devolver la naturalidad y el calor humano a esos formatos digitales.