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Torrijas saludables de coco y avena: una variante de la versión clásica con menos calorías e ideal para probar en Semana Santa

La receta ideal para quienes buscan cuidar la línea sin renunciar a la experiencia gastronómica

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Imagen de recurso de torrijas.
Imagen de recurso de torrijas. (Freepik)

La Semana Santa es una de las festividades más características de España y, sin duda, una de sus señas de identidad son las torrijas. Estos dulces tradicionales no solo se disfrutan por su sabor, sino también por su textura suave y jugosa, que los hace irresistibles.

Sin embargo, hay personas que prefieren no comerlas por su alto aporte calórico. Si tú eres una de esas personas o quieres probar una versión diferente, esta receta saludable de coco y avena es una gran opción.

Tiempo de preparación

  • Preparación del pan: 10 minutos
  • Infusionado y remojo: 10 minutos
  • Cocinado en sartén: 10 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos grandes
  2. 3 cucharadas de harina de almendra
  3. 2 cucharadas de coco rallado
  4. 2 cucharadas de copos de avena finos
  5. 1 cucharadita de levadura química
  6. 200 ml de leche desnatada o vegetal
  7. 1 rama de canela
  8. Piel de 1 naranja y 1 limón (solo la parte coloreada)
  9. 1 cucharada de edulcorante apto para cocción
  10. 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer torrijas saludables de coco y avena, paso a paso

  1. Prepara el pan: mezcla 1 huevo, la harina de almendra, el coco rallado, la avena y la levadura en un bol pequeño. Remueve hasta que no queden grumos.
  2. Vierte la mezcla en un recipiente apto para microondas previamente engrasado con unas gotas de aceite.
  3. Cocina en el microondas a máxima potencia durante 2 minutos. Deja enfriar y desmolda el pan.
  4. Corta el pan en rebanadas de 2 cm de grosor.
  5. Infusiona la leche: calienta la leche con la canela, las pieles de naranja y limón, y el edulcorante. No dejes que hierva.
  6. Retira del fuego y deja reposar 5 minutos.
  7. Sumerge las rebanadas de pan en la leche infusionada durante 10 minutos para que se empapen bien.
  8. Reboza: bate el otro huevo y pasa las rebanadas por el huevo batido justo antes de cocinarlas.
  9. Calienta una sartén antiadherente con 1 cucharadita de aceite. Dora las torrijas por ambos lados, hasta que estén bien doradas y tiernas por dentro.
  10. Sirve templadas. Si quieres, espolvorea ligeramente con coco rallado extra.

Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, explica los ingredientes y el paso a paso de su receta ganadora en el Madrid Fusión.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación está pensada para hacer 4 torrijas. Si quieres hacer más, simplemente debes aumentar los ingredientes de forma proporcional. Mantener las proporciones es clave para que las torrijas conserven la textura, el sabor y el punto de dulzor adecuados.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 155 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 12 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones orientativas, y los valores precisos pueden variar según los ingredientes específicos que se utilicen, sus marcas, su frescura y las cantidades exactas que agregues.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las torrijas en la nevera dentro de un recipiente hermético para mantener su frescura hasta un máximo de 2 días. Cuando quieras disfrutarlas, caliéntalas ligeramente en el microondas durante unos segundos para recuperar su textura tierna y jugosa. Evita recalentar en exceso, ya que podrían secarse.

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