Las autorizaciones de estancia a extranjeros por estudios se duplican en diez años: colombianos, estadounidenses y chinos lideran el ranking

Estudiantes de bachillerato acceden a la Universidad Politécnica de Valencia durante la convocatoria extraordinaria de EBAU, en la Universidad Politécnica de Valencia, a 1 de julio de 2025. (Jorge Gil / Europa Press)

Los estudiantes que llegan desde el extranjero para estudiar en España casi se han duplicado en la última década. El número de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a los alumnos y a sus familiares se situaba en 2024 —último año con datos— en 118.947, lo que supone un incremento del 6,3% (7.088 concesiones más) respecto al año anterior y un 93% más que en 2014, cuando se realizaron 61.570. Son datos de la nueva estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) que recoge el flujo de las autorizaciones concedidas.

En estos últimos 20 años, algunos países han aumentado sus autorizaciones de estancia por estudios y otros han ido disminuyéndolas. Las nacionalidades más frecuentes en 2024 son la colombiana (14.124), la estadounidense (10.352), la china (9.763), la peruana (9.391) y la marroquí (8.604). De hecho, la colombiana ha pasado de representar un 8% a un 12% del total de las autorizaciones concedidas, aumento que ha llevado a este país a alcanzar el primer puesto.

En el caso de China, la tendencia se invierte. El gigante asiático ha pasado de ser el principal país emisor hasta el 2020, llegando a representar entre el 14% y el 16% de lasautorizaciones, a ocupar el tercer lugar de la lista y a suponer tan solo un 8%. El informe también destaca la evolución de las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia. De 2021 a 2023 alcanzó su máximo histórico, con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.

A su vez, el número de autorizaciones concedidas a personas de nacionalidad marroquí ha ido aumentando de forma continuada desde el año 2017 hasta 2024, sin disminuir ni siquiera durante la pandemia, pasando de 2.516 concesiones en 2017 a 8.604 en 2024.

En la mayoría de las nacionalidades se ha dado un incremento anual de autorizaciones por estudios. De entre las 15 nacionalidades más frecuentes, las personas nacionales de Argelia son las que presentan un crecimiento anual más elevado, con un 56,5%. En el último año han pasado de representar un 1% a un 2% del total de autorizaciones de estancia por estudios. Además, es un grupo que ha cambiado cualitativamente y se ha masculinizado fuertemente en los últimos dos años: mientras las mujeres argelinas recibían en 2022 un 48% de las autorizaciones de estancia por estudios, en 2024 representan tan solo un 36%.

Le sigue Colombia, con un crecimiento anual del 23,9%, consolidando así su primera posición como el principal país de nacionalidad de los estudiantes y sus familiares. El Observatorio destaca los incrementos de las autorizaciones de estancia por estudios a nacionales de Ecuador (21,5%) y de Venezuela (21,2%) en el último año.

Solo llegan un 3% de familiares

Son estudiantes el 97% (114.903) del total de personas con autorización de estancia por estudios; tan solo el 3% (4.044) restante corresponde a sus familiares. Casi uno de cada res familiares de estudiantes tiene nacionalidad colombiana o chilena. En el caso de Chile, el 14% de las autorizaciones de estancia por estudios son para los familiares, un porcentaje que está cerca del 5% en el de Colombia. En contraposición, nos encontramos con Marruecos, Reino Unido o India, para los que el porcentaje de familiares respecto del total de autorizaciones por estudios es inferior al 1%.

Madrid y Barcelona, los destinos estrella

En cuanto a la distribución provincial en 2024, más del 50% de las autorizaciones de estancia por estudios se conceden en Madrid (31%) o Barcelona (22%). A estos destinos preferentes les sigue Valencia, que recibe un 10% de las autorizaciones. Este destino ha aumentado su porcentaje respecto al total en cuatro puntos en relación con 2014 (cuando representaba solo un 6%).