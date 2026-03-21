Un joven de 17 años, ingresado en la UCI en estado grave por una infección de tétanos: su familia es antivacunas

El tétanos es una enfermedad fácilmente prevenible debido a la vacuna, pero a falta de la misma puede llegar a ser mortal y es habitual, en caso de infección, que deje secuelas físicas y neurológicas (Crisanta Espinosa Aguilar)

Un joven de 17 años se encuentra hospitalizado por tétanos en la UCI de un hospital catalán. Se encuentra en estado grave tras haber desarrollado esta infección como resultado de las heridas sufridas tras una caída, de acuerdo con fuentes sanitarias citadas por El País. Se trata de una enfermedad fácilmente prevenible gracias a las vacunas, pero el adolescente no había recibido dicha pauta debido a que su familia rechaza la inmunización.

El accidente que provocó las heridas al joven ocurrió hace unas dos semanas. El menor fue trasladado entonces al hospital debido a la caída, y en el centro médico recibió atención por una fractura y varias heridas. Tras el tratamiento, el joven regresó a su domicilio para recuperarse. Durante los primeros días no se tuvo complicación alguna, pero después empezó a presentar espasmos y rigidez, síntomas neurológicos característicos del tétanos. Ante la aparición de estos síntomas, fue llevado de nuevo al hospital y, tras identificarse la infección y debido a la gravedad del cuadro, ingresó en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece en estado muy grave.

Un portavoz de la Generalitat ha confirmado el caso y ha evitado dar más detalles sobre el paciente, dada la delicada situación y la incertidumbre sobre su evolución. El centro sanitario mantiene la máxima discreción mientras el joven continúa recibiendo tratamiento intensivo.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reconocido la existencia de un "error" en la administración de vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, y ha explicado que se está estudiando si finalmente se opta por revacunar a estas personas después de que la Agencia Española del Medicamento haya indicado que no es recomendable hacerlo. (Fuente: Irekia)

El tétanos, una infección ya poco frecuente y fácilmente prevenible

El tétanos es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Clostridium tetani. Esta bacteria, presente en el suelo, el estiércol y objetos oxidados, puede acceder al organismo a través de heridas y genera una toxina que afecta al sistema nervioso. María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y microbióloga en el Hospital de A Coruña citada por El País, explica que el tétanos no se transmite entre personas y que la vacuna existente es muy eficaz, lo que ha reducido los casos a situaciones excepcionales en España.

Fuentes conocedoras del caso señalan que la evolución ha sido rápida, y la aparición de los primeros síntomas neurológicos llevó a los médicos a actuar de inmediato. El tratamiento incluye inmunoglobulina para frenar la toxina, antibióticos como el metronidazol para tratar la bacteria y benzodiazepinas para controlar espasmos y rigidez. La atención en la UCI está siendo fundamental para intentar estabilizar al paciente.

La mortalidad asociada al tétanos varía en función de la rapidez con la que se recibe atención médica, situándose en países desarrollados entre el 5% y el 10%. Las secuelas físicas y neurológicas, sin embargo, son frecuentes en quienes logran superar la infección.

En España, la vacuna contra el tétanos forma parte del calendario vacunal infantil desde hace décadas. Se administra en varias etapas: a los dos, cuatro y once meses, con refuerzos a los seis años y en la adolescencia. También está recomendada una dosis a los 65 años y en algunos adultos con profesiones de riesgo. El caso de este joven en Cataluña evidencia que, pese al reducido número de casos, la enfermedad sigue presente en quienes no están protegidos por la vacunación, lo que pone de relieve la importancia de recibir las pautas de vacunación recomendadas por las autoridades sanitarias.