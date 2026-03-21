España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este sábado 21 de marzo celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 21 de marzo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 5, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

La nueva moda de utilizar drones para introducir droga y kebabs en la cárcel: “Estamos jugando a Tom y Jerry”

La Unión Europea tiene previsto aprobar en 2026 una ley que proteja el espacio aéreo en espacios sensibles

La nueva moda de utilizar

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

“La mayoría comparten un sistema parecido, pero hay casos donde el acceso exige desarmar elementos del motor”, explica el profesional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con

Alerta en una famosa tienda: retiran seis vasos por contener plomo y cadmio

La empresa danesa pide a sus compradores que dejen de utilizar estos recipientes de forma inmediata

Alerta en una famosa tienda:

Una pareja lucha por recuperar a sus hijos tras perder la custodia después de una intoxicación con setas: se mudan del bosque al ayuntamiento

El Defensor del Pueblo italiano y la primera ministra han reaccionado a favor de los padres

Una pareja lucha por recuperar

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

El último precedente similar fue en 2015, cuando los colchoneros derrotaron 4-0 a los merengues en el Vicente Calderón

El derbi de las ausencias:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

ECONOMÍA

Las provincias del Mediterráneo lideran

Las provincias del Mediterráneo lideran el déficit de vivienda: el incremento acelerado de los hogares eleva la carencia de pisos hasta los 730.000, según un estudio

Un supermercado expedienta a una empleada por comer chicle en horario laboral y ella recurre en los tribunales: recibirá 7.500 euros de indemnización

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Cuando trabajas para una empresa, la clave está en no tomarte las cosas demasiado en serio”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

DEPORTES

El derbi de las ausencias:

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos