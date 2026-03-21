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La nueva moda de utilizar drones para introducir droga y kebabs en la cárcel: “Estamos jugando a Tom y Jerry”

La Unión Europea tiene previsto aprobar en 2026 una ley que proteja el espacio aéreo en espacios sensibles

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Los drones, el nuevo instrumento
Los drones, el nuevo instrumento para introducir droga en las cárceles. (Composición Infobae)

En plena madrugada, con todas las luces apagadas y guiado únicamente por el haz que un recluso proyecta desde su celda, un dron cruza el perímetro de una prisión. Transporta cannabis, un teléfono encriptado y, en ocasiones, incluso comida rápida aún caliente. Lejos de ser una escena excepcional, este tipo de entregas se repite cientos de veces al año en centros penitenciarios de Francia, España y otros países del continente.

Así lo ha demostrado el reciente juicio a tres hombres en Yvelines (Francia), que ha destapado una red organizada que durante años logró burlar muros, sensores y sistemas de vigilancia, evidenciando una vulnerabilidad estructural en la seguridad penitenciaria europea. “No hay un solo día en que no haya un dron sobrevolando la zona”, afirmó Dominique Gombert, del sindicato FO Justice, según medios franceses.

El caso de la red conocida como Drone2France, desmantelada en 2023, ilustra la magnitud del negocio: pedidos realizados a través de Snapchat, pagos de unos 450 euros por paquete y entregas en sacos lanzados desde drones en más de una docena de prisiones.

Los envíos incluyen principalmente:

  • Cannabis y otras drogas.
  • Teléfonos móviles y tarjetas SIM.
  • Herramientas u objetos prohibidos.
  • Comida rápida, desde kebabs hasta salchichas.

Llegan casi hasta la ventana”, explicó Wilfried Fonck, subrayando la precisión de estas operaciones.

Prisión. (Rafael Polo/Colprensa).
Prisión. (Rafael Polo/Colprensa).

Cómo funciona la entrega perfecta

El sistema combina tecnología accesible con coordinación externa. Los operadores pilotan los drones desde una distancia de entre dos y cinco kilómetros, generalmente de noche y sin iluminación. Mientras tanto, cómplices vigilan el entorno. Desde el interior, el recluso guía el dispositivo con una señal de luz. El proceso termina en segundos: basta con sacar el brazo entre los barrotes para recoger la carga.

La clave del éxito reside en tres factores:

  • Anonimato: no hay contacto directo entre proveedor e interno.
  • Velocidad: entregas en cuestión de minutos.
  • Dificultad de detección: vuelos nocturnos y sin luces.

España: el mismo patrón

El problema no se limita a Francia. En España, la Prisión de Alhaurín de la Torre ha sido escenario de incidentes similares. La detección de drones en vuelo coincidió con el hallazgo de drogas y teléfonos móviles en las celdas, confirmando un modelo de contrabando sin contacto físico.

Prisión del Centro Penitenciario
Prisión del Centro Penitenciario de Quatre Camins, Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Más de 1.000 drones y una respuesta insuficiente

Las cifras reflejan la magnitud del desafío: más de 1.000 drones han sido detectados sobre prisiones francesas en el último año, de los cuales solo 400 fueron neutralizados. Como respuesta inmediata, Francia y España han activado zonas de interferencia de alta intensidad alrededor de centros penitenciarios, diseñadas para bloquear o derribar aeronaves no autorizadas.

Además, el gobierno francés, según el ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti, ha invertido más de 12 millones de euros en sistemas antidrones, incluyendo detectores e inhibidores electromagnéticos capaces de forzar aterrizajes de emergencia.

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia (EMAD)

Una carrera tecnológica: “Tom y Jerry”

Pese a la inversión, los resultados son limitados. Las redes criminales evolucionan rápidamente: vuelan a mayor altitud, sortean zonas protegidas o perfeccionan sus técnicas para evitar la detección. “Algunos logran esquivar las defensas; otros prueban a mayor altitud”, advirtió Gombert. Una fuente cercana a la investigación resumió la situación con crudeza: “Estamos jugando a Tom y Jerry”.

Para solucionarlo, la Unión Europea ya trabaja en una revisión coordinada de la normativa del espacio aéreo en torno a infraestructuras sensibles, prevista para 2026. Sin embargo, los expertos advierten que la tecnología avanza más rápido que la regulación.

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