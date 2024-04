La vida íntima de Arturo Valls y sus momentos más duros en televisión: “Eres un reportero de segunda en un programa de primera”

Arturo Valls en 'El Hormiguero' (ANTENA3)

El presentador valenciano acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto con Antena 3, El 1%. Un nuevo concurso en el que 100 personas se enfrentan a preguntas de conocimiento general para conseguir un premio de 100.000 euros. La dificultad va incrementando progresivamente y finaliza con respuestas que sólo podrían dar un pequeño porcentaje de la población. El programa se emitía tras la entrevista de Valls con Pablo Motos y durante esta, compartió varios aspectos de su vida a los cuáles no nos tiene acostumbrados el presentador.

Arturo Valls se ha convertido en uno de los rostro más famosos de la televisión española, gracias a ser uno de los presentadores y actores más versátiles y carismáticos del panorama actual. Nacido el 24 de marzo de 1975, su carrera en el mundo del espectáculo ha estado marcada por la diversidad de roles que ha asumido, tanto en la actuación como en la presentación de programas, dejando una huella imborrable por su personalidad y carisma a lo largo de los años.

Te puede interesar: Arturo Valls: “Las audiencias no dependen de mí, no tengo nada que hacer si me ponen a un Paquirrín enfrente”

Arturo Valls, en una fotografía promocional de 'That's my jam'. (Movistar Plus+)

Sus inicios profesionales se remontan a la década de los 90, cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión en programas de Canal Nou. Sin embargo, su salto a la fama nacional llegó a principios de los 2000, cuando se incorporó al elenco de Caiga Quien Caiga en Telecinco. Su papel como reportero le permitió desarrollar un estilo único, mezclando el humor con un agudo sentido crítico que pronto capturó la atención del público. Aunque no todo fue de color de rosa, ha compartido en El Hormiguero el duro momento que vivió mientras participaba en él: “Vienes de Valencia, jovencito, con esa carita. De repente, te llaman por teléfono y te dicen: ‘Hemos decidido que eres un reportero de segunda en un programa de primera”.

Pero este tropiezo no consiguió parar su carrera, su versatilidad le llevó a participar en numerosas series y películas, demostrando su capacidad para adaptarse a diversos géneros, desde la comedia hasta el drama. Entre sus roles más destacados en la ficción se encuentra su participación en series como Camera Café y 7 Vidas. No obstante, ha sido en el mundo de los concursos y programas de entretenimiento donde Arturo Valls ha encontrado un espacio para brillar con luz propia. Desde 2011, fue el rostro de ¡Ahora Caigo! hasta 2021. Su forma de conducir, caracterizada por su cercanía y humor hacia los concursantes, fue clave en el éxito del programa. Tras este, se convirtió en el presentador de Mask Singer y That’s My Jam.

Su familia

Arturo Valls ha acudido a El Hormiguero en 21 ocasiones y durante estos años, la relación con su hijo ha ido evolucionando, tal y como ha compartido en el programa. Ahora, ha entrado en una nueva fase con 15 años y todo lo que antes hacía su padre para “parecer guay”, ha pasado a avergonzarlo: “Todo mal. La frase que más oigo ahora es ‘papá, para por favor’. Estoy apunto de pasar de ser un padre guay a uno que no. Antes me lo reía todo, pero ahora quiero seguir siendo ese padre guay y ya no funciona”. Motos ha querido seguir con el tema y ha conseguido sacarle más momentos.

Entre ellos, uno de los más vergonzosos para su hijo es cuando va a recogerlo al instituto: “A lo mejor llego al colegio y le digo ‘vámonos, bro’ y dice “papá por favor”. Además, ha confesado que hace el esfuerzo de aprenderse las expresiones coloquiales que utilizan los jóvenes hoy en día, como “amorch” o “PEC”, aunque no le sale bien: “Me aprendo frases de ahora, pero las tiro mal”. Detalles así sobre su familia son muy difíciles de conseguir por su parte, conocemos por algunas entrevista que su pareja es Patricia María Santiveri. La conoció inesperadamente, el humorista chocó con una chica en una tienda que le dijo: “Pero, ¿dónde vas inútil? Mira por donde vas, que tope eres”. Valls decidió acompañarla hasta el parking y allí conoció a la que sería su mujer.

Te puede interesar: La aplaudida reflexión de Joaquín Reyes sobre el “ya no te puedes reír de nada” y la cultura de la cancelación: “El caso de Miguel Bosé...”

““Trabajar con gente a la que admiras es lo mejor y también nos pasa en la vida. Mi mujer, por ejemplo, la admiro. Es que, si no, no podría ser mi pareja, la admiro mucho”, confesó en una visita anterior al programa de Pablo Motos. Fruto de esta relación nació su único hijo, Martin, y sobre quien confesó en una entrevista a EFE que forma parte de su círculo esencial: “¿Tú sabes lo bonito que es despertarte y escuchar ‘hola, papi’? Y cuando vuelves a casa del trabajo que te dé un abrazo... Eso hace que se te pasen todos los males. Desde que nació, dejé de pensar solo en mí mismo y me dediqué y me dedico a pensar en él y para él”.